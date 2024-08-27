Челябинские и немецкие физики предложили сжижать газы магнитом в холодильнике

27 августа 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Исследования челябинцев приблизили революцию в энергетике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские и немецкие физики предложили сжижать любые газы с помощью магнитов в холодильнике. Как URA.RU 27 августа рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), научная работа даст толчок развитию водородной энергетики. «Физики ЧелГУ приблизили революцию в энергетике. Ученые предложили использовать новую технологию магнитного охлаждения именно в области низких температур. Процесс позволит эффективно сжижать практически любые природные газы в одной холодильной установке», — заявили в ЧелГУ. Исследователи вуза и их коллеги из Германии новый подход к сжижению природных газов представили на 10-й Международной конференции Thermag-2024. В соответствии с ним, сжижение происходит при криогенных температурах, но изначально газ подается теплый — при температурах, близких к 273 кельвинам. Предложенная технология обещает более эффективное, безопасное и менее шумное сжижение. Внедрение может значительно улучшить хранение и транспортировку энергии. Существующие методы сжижения газов требуют использования сложных и дорогостоящих компрессорных систем, работающих при очень низких температурах. В отличие от них, новая технология основана на магнитокалорическом эффекте. Он позволяет сжижать газы при комнатной температуре. Ученые провели эксперименты и теоретические исследования, связанные с использованием сверхпроводящих магнитных полей и ферромагнитных материалов, что позволило создать новые магнитные материалы и концепции теплообменников для сжижения газов. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что последние достижения в области сверхпроводимости открыли возможности для сжижения газов при низких температурах. Исследование было поддержано Российским научным фондом и объединением Гельмгольца. Центр им. Гельмгольца Дрезден-Розендорф уже начал работу над созданием ожижителя. Российские ученые для разработки отечественного прототипа пригласили к сотрудничеству заинтересованные компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские и немецкие физики предложили сжижать любые газы с помощью магнитов в холодильнике. Как URA.RU 27 августа рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), научная работа даст толчок развитию водородной энергетики. «Физики ЧелГУ приблизили революцию в энергетике. Ученые предложили использовать новую технологию магнитного охлаждения именно в области низких температур. Процесс позволит эффективно сжижать практически любые природные газы в одной холодильной установке», — заявили в ЧелГУ. Исследователи вуза и их коллеги из Германии новый подход к сжижению природных газов представили на 10-й Международной конференции Thermag-2024. В соответствии с ним, сжижение происходит при криогенных температурах, но изначально газ подается теплый — при температурах, близких к 273 кельвинам. Предложенная технология обещает более эффективное, безопасное и менее шумное сжижение. Внедрение может значительно улучшить хранение и транспортировку энергии. Существующие методы сжижения газов требуют использования сложных и дорогостоящих компрессорных систем, работающих при очень низких температурах. В отличие от них, новая технология основана на магнитокалорическом эффекте. Он позволяет сжижать газы при комнатной температуре. Ученые провели эксперименты и теоретические исследования, связанные с использованием сверхпроводящих магнитных полей и ферромагнитных материалов, что позволило создать новые магнитные материалы и концепции теплообменников для сжижения газов. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что последние достижения в области сверхпроводимости открыли возможности для сжижения газов при низких температурах. Исследование было поддержано Российским научным фондом и объединением Гельмгольца. Центр им. Гельмгольца Дрезден-Розендорф уже начал работу над созданием ожижителя. Российские ученые для разработки отечественного прототипа пригласили к сотрудничеству заинтересованные компании.