Челябинские и немецкие физики предложили сжижать газы магнитом в холодильнике

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Исследования челябинцев приблизили революцию в энергетике Фото:

Челябинские и немецкие физики предложили сжижать любые газы с помощью магнитов в холодильнике. Как URA.RU 27 августа рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), научная работа даст толчок развитию водородной энергетики.

«Физики ЧелГУ приблизили революцию в энергетике. Ученые предложили использовать новую технологию магнитного охлаждения именно в области низких температур. Процесс позволит эффективно сжижать практически любые природные газы в одной холодильной установке», — заявили в ЧелГУ.

Исследователи вуза и их коллеги из Германии новый подход к сжижению природных газов представили на 10-й Международной конференции Thermag-2024. В соответствии с ним, сжижение происходит при криогенных температурах, но изначально газ подается теплый — при температурах, близких к 273 кельвинам. Предложенная технология обещает более эффективное, безопасное и менее шумное сжижение. Внедрение может значительно улучшить хранение и транспортировку энергии.

Существующие методы сжижения газов требуют использования сложных и дорогостоящих компрессорных систем, работающих при очень низких температурах. В отличие от них, новая технология основана на магнитокалорическом эффекте. Он позволяет сжижать газы при комнатной температуре. Ученые провели эксперименты и теоретические исследования, связанные с использованием сверхпроводящих магнитных полей и ферромагнитных материалов, что позволило создать новые магнитные материалы и концепции теплообменников для сжижения газов.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что последние достижения в области сверхпроводимости открыли возможности для сжижения газов при низких температурах. Исследование было поддержано Российским научным фондом и объединением Гельмгольца. Центр им. Гельмгольца Дрезден-Розендорф уже начал работу над созданием ожижителя. Российские ученые для разработки отечественного прототипа пригласили к сотрудничеству заинтересованные компании.

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Челябинские и немецкие физики предложили сжижать любые газы с помощью магнитов в холодильнике. Как URA.RU 27 августа рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), научная работа даст толчок развитию водородной энергетики. «Физики ЧелГУ приблизили революцию в энергетике. Ученые предложили использовать новую технологию магнитного охлаждения именно в области низких температур. Процесс позволит эффективно сжижать практически любые природные газы в одной холодильной установке», — заявили в ЧелГУ. Исследователи вуза и их коллеги из Германии новый подход к сжижению природных газов представили на 10-й Международной конференции Thermag-2024. В соответствии с ним, сжижение происходит при криогенных температурах, но изначально газ подается теплый — при температурах, близких к 273 кельвинам. Предложенная технология обещает более эффективное, безопасное и менее шумное сжижение. Внедрение может значительно улучшить хранение и транспортировку энергии. Существующие методы сжижения газов требуют использования сложных и дорогостоящих компрессорных систем, работающих при очень низких температурах. В отличие от них, новая технология основана на магнитокалорическом эффекте. Он позволяет сжижать газы при комнатной температуре. Ученые провели эксперименты и теоретические исследования, связанные с использованием сверхпроводящих магнитных полей и ферромагнитных материалов, что позволило создать новые магнитные материалы и концепции теплообменников для сжижения газов. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что последние достижения в области сверхпроводимости открыли возможности для сжижения газов при низких температурах. Исследование было поддержано Российским научным фондом и объединением Гельмгольца. Центр им. Гельмгольца Дрезден-Розендорф уже начал работу над созданием ожижителя. Российские ученые для разработки отечественного прототипа пригласили к сотрудничеству заинтересованные компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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