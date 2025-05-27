В Челябинске появились новая улица, переулок и сквер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переименование объектов в Челябинске пройдет за средства инициаторов, уточнила Халикова
Переименование объектов в Челябинске пройдет за средства инициаторов, уточнила Халикова Фото:

В Челябинске появились новые сквер имени Анатолия Суркова, переулок Казачий и улица Михаила Киселева. Об этом корреспондент URA.RU передает с заседания гордумы.

«Новым элементам дорожной структуры предлагаются названия: улица имени Михаила Киселева и переулок Казачий. Новому элементу планировочной структуры предлагается присвоить название сквер имени Суркова Анатолия Петровича», — доложила председатель городского комитета культуры Элеонора Халикова.

Вывески с новыми названиями установят за счет инициаторов. Сквер, названный в честь экс-председателя совета ветеранов региона Суркова расположен на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Центральном районе. С инициативой выступило реготделение организации «Ветераны».

Назвать улицу, расположенную между улицами Лобырина и Петра Туркина, в честь Михаила Киселева предложили в региональной прокуратуре. Челябинец отдал службе в ведомстве 35 лет, 17 из которых в должности прокурора Челябинской области.

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В Челябинске появились новые сквер имени Анатолия Суркова, переулок Казачий и улица Михаила Киселева. Об этом корреспондент URA.RU передает с заседания гордумы. «Новым элементам дорожной структуры предлагаются названия: улица имени Михаила Киселева и переулок Казачий. Новому элементу планировочной структуры предлагается присвоить название сквер имени Суркова Анатолия Петровича», — доложила председатель городского комитета культуры Элеонора Халикова. Вывески с новыми названиями установят за счет инициаторов. Сквер, названный в честь экс-председателя совета ветеранов региона Суркова расположен на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Центральном районе. С инициативой выступило реготделение организации «Ветераны». Назвать улицу, расположенную между улицами Лобырина и Петра Туркина, в честь Михаила Киселева предложили в региональной прокуратуре. Челябинец отдал службе в ведомстве 35 лет, 17 из которых в должности прокурора Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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