В Челябинске появились новая улица, переулок и сквер

В Челябинске появились новые сквер имени Анатолия Суркова, переулок Казачий и улица Михаила Киселева. Об этом корреспондент URA.RU передает с заседания гордумы.
«Новым элементам дорожной структуры предлагаются названия: улица имени Михаила Киселева и переулок Казачий. Новому элементу планировочной структуры предлагается присвоить название сквер имени Суркова Анатолия Петровича», — доложила председатель городского комитета культуры Элеонора Халикова.
Вывески с новыми названиями установят за счет инициаторов. Сквер, названный в честь экс-председателя совета ветеранов региона Суркова расположен на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Центральном районе. С инициативой выступило реготделение организации «Ветераны».
Назвать улицу, расположенную между улицами Лобырина и Петра Туркина, в честь Михаила Киселева предложили в региональной прокуратуре. Челябинец отдал службе в ведомстве 35 лет, 17 из которых в должности прокурора Челябинской области.
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