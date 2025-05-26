ЛДПР в Челябинской области займется проблемой мигрантов, зарабатывающих на нелегальной торговле

Координатор реготделения ЛДПР, депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин намерен разобраться с незаконной коммерческой деятельностью, которую в столице региона развернули мигранты. Соответствующий запрос он уже направил в администрацию Челябинска, сообщил URA.RU политик. Основанием для новой инициативы парламентария послужили обращения горожан, жалующихся, что на территории челябинского зоопарка мигранты занимаются нелегальной торговлей.
«Продавая сувениры, эти деятели просят осуществлять оплату через мобильное приложение банка по номеру телефона. При этом кассовые чеки выдавать отказываются. Переводы за покупки челябинцы отправляют на имя некоего Гулчехрахона Р. Отмечу, кстати, что продавцы с трудом говорят по-русски», — поделился Пашин.
По мнению партийца, таким нехитрым способом мигранты уклоняются от уплаты налогов. Эта невыгодная для наших властей и общества торговля носит в Челябинской области массовый характер. Ведь, согласно официальной статистике, регион притягивает мигрантов намного больше, чем соседние субъекты РФ. Растут и объемы средств, выведенных путем банковских переводов за рубеж. По итогам прошлого года только граждане Киргизии и Узбекистана перевели из России свыше 14 миллиардов долларов США. И в подавляющем большинстве случаев — без налоговых отчислений, подчеркнул депутат.
Он еще раз напомнил принципиальную позицию ЛДПР и лидера партии Леонида Слуцкого в отношении гастарбайтеров. Наше государство, его территории не должны быть донорами для экономик стран Средней Азии, выразил мнение Пашин.
«Если приехал к нам — веди свой бизнес честно и плати налоги. За разъяснениями по ситуации с сомнительной коммерцией на территории челябинского зоопарка официально обратился к властям города. Считаю, если не принять жестких мер, Челябинск и вся наша область превратятся в такой „зоопарк“ — зону серой торговли!» — резюмировал Пашин.
По мнению экономиста Василия Зинина, существуют два подхода, позволяющие государству извлечь экономическую выгоду из привлечения на рынок труда мигрантов. «Либо мы даем мигрантам статус „вахтовиков“, который подразумевает ограничения их гражданских прав и срока пребывания в нашей стране. Но и ограничивать денежные переводы будет бессмысленно: люди приехали, заработали и уехали. Либо занимаемся более глубокой интеграцией иностранцев»,- отметил эксперт.
Пока государство ищет наиболее эффективные механизмы противодействия нелегальному предпринимательству гастарбайтеров, нужно активнее привлекать налоговые органы и общественность к борьбе с ней, полагает политолог Максим Соловьев. «Власти регионов должны сделать серый бизнес неудобным. Давно пора проводить регулярные облавы на этих горе-предпринимателей», — уверен Соловьев.
Также могут оказаться эффективными горячие линии, организованные на базе территориальных управлений ФНС. С тем, чтобы люди могли передать информацию о случаях нелегальной торговли, а силовые ведомства — оперативно отработать эти сигналы, подытожил Соловьев.
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