Экс-заведующий психдиспансером Озерска Кичатов выплатит штраф в рассрочку

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил заявление бывшего заведующего психдиспансером ФГБУЗ КБ №71 Озерска (Челябинская область) Владимира Кичатова о возможности выплатить назначенный по приговору штраф в рассрочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил заявление Кичатова о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты штрафа, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной. Оставшуюся сумму он должен будет выплатить в течение двух лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
По приговору Озерского горсуда, Кичатов должен был выплатить 6 млн рублей. В кассации сумму снизили до 5 млн 950 тысяч рублей. Из этой суммы Кичатов выплатил чуть более 600 тысяч рублей и подал заявление на рассрочку. Теперь он должен выплачивать в месяц около 222 тысяч рублей. Продать квартиру или машину для того, чтобы заплатить с вырученных денег штраф, он не может, так как имущество арестовано.
Кичатова обвиняли в получении взяток с жителей. За это он оставлял их родственников на длительное, принудительное лечение в диспансере. Всего по делу было раскрыто семь преступных эпизодов. Кичатов признался в содеянном и заключил досудебное соглашение. В качестве основного наказания бывшему медику назначили пять с половиной лет колонии строгого режима, в качестве дополнительного — штраф.
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