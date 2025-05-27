Число абсолютно здоровых челябинцев сократилось. Инфографика

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Челябинцы ответили на вопросы о здоровье
Челябинцы ответили на вопросы о здоровье Фото:

Число жителей Челябинской области, оценивающих свое здоровье как «очень хорошее», сократилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Челябинскстата.

«В 2023 году 4,3% опрошенных жителей региона оценили свое здоровье как „очень хорошее“. В 2024 году так же оценили свое здоровье только 3,7% участников опроса. В то же время увеличилось число тех, кто считает свое здоровье хорошим. Если в 2023 году так ответили 43,8% респондентов, то в 2024 году — уже 56% опрошенных жителей региона», — говорится в исследовании.

В 2024 году 34,5% участников опроса оценили свое здоровье как удовлетворительное (в 2023-м — 43,7%). Сократилось и число тех, кто считает свое здоровье плохим и очень плохим. В 2023 году 7,6% респондентов сообщили о плохом здоровье, через год такой ответ дали 5,3% участников опроса. Тех, кто пожаловался на очень плохое здоровье, в 2023 году было 0,6%. В 2024 году так ответили 0,5% опрошенных.

В опросе принимали участие жители региона старше 15 лет. Он проводился в рамках нацпроекта «Демография».

Больше всего челябинцев ответило о хорошем здоровье
Больше всего челябинцев ответило о хорошем здоровье
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Число жителей Челябинской области, оценивающих свое здоровье как «очень хорошее», сократилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Челябинскстата. «В 2023 году 4,3% опрошенных жителей региона оценили свое здоровье как „очень хорошее“. В 2024 году так же оценили свое здоровье только 3,7% участников опроса. В то же время увеличилось число тех, кто считает свое здоровье хорошим. Если в 2023 году так ответили 43,8% респондентов, то в 2024 году — уже 56% опрошенных жителей региона», — говорится в исследовании. В 2024 году 34,5% участников опроса оценили свое здоровье как удовлетворительное (в 2023-м — 43,7%). Сократилось и число тех, кто считает свое здоровье плохим и очень плохим. В 2023 году 7,6% респондентов сообщили о плохом здоровье, через год такой ответ дали 5,3% участников опроса. Тех, кто пожаловался на очень плохое здоровье, в 2023 году было 0,6%. В 2024 году так ответили 0,5% опрошенных. В опросе принимали участие жители региона старше 15 лет. Он проводился в рамках нацпроекта «Демография».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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