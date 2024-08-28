28 августа 2024

«Промаялся с острыми болями»: туринских врачей обвиняют в халатности

В Туринске родственники пациентов обвиняют врачей в халатности
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи не сочли нужным отправить пациента в больницу Ирбита (архивное фото)
Врачи не сочли нужным отправить пациента в больницу Ирбита (архивное фото) Фото:

В Туринске (Свердловская область) врачей Центральной районной больницы обвиняют в недостаточном оказании помощи пациентам. Местный житель утверждает, что его отца не положили в реанимацию и не хотели перевозить в Ирбит, где больше возможностей для лечения. Вместо этого больной промучился три дня с сердцем и погиб.

«Мой папа промаялся с острыми болями в сердце три дня. Его даже не посчитали нужным положить в реанимацию и не сделали даже повторной кардиограммы. А потом выражают соболезнования, что не могли помочь. А как помочь, если ничего не делать и не предпринимать», — возмущается житель в группе «Инцидент Туринск ЧП» в соцсети «ВКонтакте». По словам родственника, с 19 на 20 августа заведующая больницы и глава терапевтического отделения не сочли нужным срочно отправить пациента в Ирбитскую городскую больницу. 

Помимо этого случая были, как минимум, еще несколько. Жительница в соцсетях писала, что у нее две знакомые скончались за пару недель из-за плохого лечения. И сама она уже 8 лет туда не ходит, предпочитая консультации в интернете.

У другой женщины из Туринска мама тоже пошла лечится в эту больницу и умерла через 42 дня. Врач не смог поставить диагноз, пациентку только обезболивали и капали глюкозой. Дочери удалось добиться просмотра документов и увезти родителя в Ирбит, где ее «более менее выходили», но было поздно.

Корреспондент URA.RU обратился в областной минздрав за разъяснениями. Ответ ожидается.

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В Туринске (Свердловская область) врачей Центральной районной больницы обвиняют в недостаточном оказании помощи пациентам. Местный житель утверждает, что его отца не положили в реанимацию и не хотели перевозить в Ирбит, где больше возможностей для лечения. Вместо этого больной промучился три дня с сердцем и погиб. «Мой папа промаялся с острыми болями в сердце три дня. Его даже не посчитали нужным положить в реанимацию и не сделали даже повторной кардиограммы. А потом выражают соболезнования, что не могли помочь. А как помочь, если ничего не делать и не предпринимать», — возмущается житель в группе «Инцидент Туринск ЧП» в соцсети «ВКонтакте». По словам родственника, с 19 на 20 августа заведующая больницы и глава терапевтического отделения не сочли нужным срочно отправить пациента в Ирбитскую городскую больницу.  Помимо этого случая были, как минимум, еще несколько. Жительница в соцсетях писала, что у нее две знакомые скончались за пару недель из-за плохого лечения. И сама она уже 8 лет туда не ходит, предпочитая консультации в интернете. У другой женщины из Туринска мама тоже пошла лечится в эту больницу и умерла через 42 дня. Врач не смог поставить диагноз, пациентку только обезболивали и капали глюкозой. Дочери удалось добиться просмотра документов и увезти родителя в Ирбит, где ее «более менее выходили», но было поздно. Корреспондент URA.RU обратился в областной минздрав за разъяснениями. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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