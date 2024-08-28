«Промаялся с острыми болями»: туринских врачей обвиняют в халатности

В Туринске (Свердловская область) врачей Центральной районной больницы обвиняют в недостаточном оказании помощи пациентам. Местный житель утверждает, что его отца не положили в реанимацию и не хотели перевозить в Ирбит, где больше возможностей для лечения. Вместо этого больной промучился три дня с сердцем и погиб.
«Мой папа промаялся с острыми болями в сердце три дня. Его даже не посчитали нужным положить в реанимацию и не сделали даже повторной кардиограммы. А потом выражают соболезнования, что не могли помочь. А как помочь, если ничего не делать и не предпринимать», — возмущается житель в группе «Инцидент Туринск ЧП» в соцсети «ВКонтакте». По словам родственника, с 19 на 20 августа заведующая больницы и глава терапевтического отделения не сочли нужным срочно отправить пациента в Ирбитскую городскую больницу.
Помимо этого случая были, как минимум, еще несколько. Жительница в соцсетях писала, что у нее две знакомые скончались за пару недель из-за плохого лечения. И сама она уже 8 лет туда не ходит, предпочитая консультации в интернете.
У другой женщины из Туринска мама тоже пошла лечится в эту больницу и умерла через 42 дня. Врач не смог поставить диагноз, пациентку только обезболивали и капали глюкозой. Дочери удалось добиться просмотра документов и увезти родителя в Ирбит, где ее «более менее выходили», но было поздно.
Корреспондент URA.RU обратился в областной минздрав за разъяснениями. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!