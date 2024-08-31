Жительница Екатеринбурга сообщила о неприятном инциденте с таксистом, который высадил ее и подругу посреди ночи из-за невозможности дать сдачу с тысячи рублей. Об этом девушка рассказала в соцсетях.
«Таксист высадил нас из-за того, что у него не было налички. Хотя она у них должна быть и, тем более, была ночь. Он начал грубить и выгонять из машины, как каких-то бомжей», — передает слова девушки сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Екатеринбурженка рассказала, что они с подругой выбрали способ оплаты «наличные» за поездку в такси, стоимостью около 500 рублей, но водитель не смог предоставить сдачу с 1000 рублей. В ответ на жалобу служба поддержки такси заявила, что проведет проверку действий водителя.
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