«Начал грубить»: ночью в Екатеринбурге таксист выгнал девушек, не найдя сдачи. Видео

В Екатеринбурге таксист ночью высадил пассажирок из-за отсутствия сдачи
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Такси. Тюмень, такси
Девушки выбрали способ оплаты «наличные» Фото:

Жительница Екатеринбурга сообщила о неприятном инциденте с таксистом, который высадил ее и подругу посреди ночи из-за невозможности дать сдачу с тысячи рублей. Об этом девушка рассказала в соцсетях.

«Таксист высадил нас из-за того, что у него не было налички. Хотя она у них должна быть и, тем более, была ночь. Он начал грубить и выгонять из машины, как каких-то бомжей», — передает слова девушки сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбурженка рассказала, что они с подругой выбрали способ оплаты «наличные» за поездку в такси, стоимостью около 500 рублей, но водитель не смог предоставить сдачу с 1000 рублей. В ответ на жалобу служба поддержки такси заявила, что проведет проверку действий водителя.

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Жительница Екатеринбурга сообщила о неприятном инциденте с таксистом, который высадил ее и подругу посреди ночи из-за невозможности дать сдачу с тысячи рублей. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Таксист высадил нас из-за того, что у него не было налички. Хотя она у них должна быть и, тем более, была ночь. Он начал грубить и выгонять из машины, как каких-то бомжей», — передает слова девушки сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка рассказала, что они с подругой выбрали способ оплаты «наличные» за поездку в такси, стоимостью около 500 рублей, но водитель не смог предоставить сдачу с 1000 рублей. В ответ на жалобу служба поддержки такси заявила, что проведет проверку действий водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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