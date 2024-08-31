«Начал грубить»: ночью в Екатеринбурге таксист выгнал девушек, не найдя сдачи. Видео

В Екатеринбурге таксист ночью высадил пассажирок из-за отсутствия сдачи

31 августа 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Девушки выбрали способ оплаты «наличные» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга сообщила о неприятном инциденте с таксистом, который высадил ее и подругу посреди ночи из-за невозможности дать сдачу с тысячи рублей. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Таксист высадил нас из-за того, что у него не было налички. Хотя она у них должна быть и, тем более, была ночь. Он начал грубить и выгонять из машины, как каких-то бомжей», — передает слова девушки сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка рассказала, что они с подругой выбрали способ оплаты «наличные» за поездку в такси, стоимостью около 500 рублей, но водитель не смог предоставить сдачу с 1000 рублей. В ответ на жалобу служба поддержки такси заявила, что проведет проверку действий водителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга сообщила о неприятном инциденте с таксистом, который высадил ее и подругу посреди ночи из-за невозможности дать сдачу с тысячи рублей. Об этом девушка рассказала в соцсетях. «Таксист высадил нас из-за того, что у него не было налички. Хотя она у них должна быть и, тем более, была ночь. Он начал грубить и выгонять из машины, как каких-то бомжей», — передает слова девушки сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка рассказала, что они с подругой выбрали способ оплаты «наличные» за поездку в такси, стоимостью около 500 рублей, но водитель не смог предоставить сдачу с 1000 рублей. В ответ на жалобу служба поддержки такси заявила, что проведет проверку действий водителя.