На свердловских трассах камеры перестанут фиксировать нарушения

В Свердловской области на 28 участках трасс отключат камеры фиксации нарушений

02 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Введен новый перечень мест и условий размещения камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области на 28 участках трасс камеры переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов. Этому поспособствовали поправки к закону об автодорогах, по которым теперь установлен перечень мест и условий размещения дорожных устройств. Об этом рассказали в региональном минтрансе. Согласно документации, если на 28 участках возникнут очаги аварийности, камеры снова переведут в режим фиксации нарушений. Но не сразу, так как стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тысяч рублей, передает «Коммерсант» содержание сообщения. Новые требования к установке и работе камер вступил в силу с 1 сентября 2024-го. С этого момента комплексы можно ставить только в очагах аварийности — ими считаются 200-метровые участки трасс, где за год произошло от трех и больше аварий одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП, или четыре одинаковых аварии без пострадавших. Камеры без учета аварийности могут стоять на выделенных полосах движения для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, в зонах запрета остановки и стоянки и других ключевых точках. Нововведения коснутся всех регионов РФ. Так, в Московской области обнаружили 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер насчитывается 95, а в Омской области — 23. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на 28 участках трасс камеры переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов. Этому поспособствовали поправки к закону об автодорогах, по которым теперь установлен перечень мест и условий размещения дорожных устройств. Об этом рассказали в региональном минтрансе. Согласно документации, если на 28 участках возникнут очаги аварийности, камеры снова переведут в режим фиксации нарушений. Но не сразу, так как стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тысяч рублей, передает «Коммерсант» содержание сообщения. Новые требования к установке и работе камер вступил в силу с 1 сентября 2024-го. С этого момента комплексы можно ставить только в очагах аварийности — ими считаются 200-метровые участки трасс, где за год произошло от трех и больше аварий одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП, или четыре одинаковых аварии без пострадавших. Камеры без учета аварийности могут стоять на выделенных полосах движения для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, в зонах запрета остановки и стоянки и других ключевых точках. Нововведения коснутся всех регионов РФ. Так, в Московской области обнаружили 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер насчитывается 95, а в Омской области — 23.