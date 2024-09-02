«Коммерсант»: с 1 сентября регионы РФ массово отключат дорожные камеры

В российских регионах с 1 сентября началась масштабная перенастройка автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Для этого отключат десятки дорожных камер, не соответствующих новым требованиям законодательства.
«С 1 сентября в ряде регионов прекратят работу до четверти всех дорожных комплексов. Новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, вступившие в силу, предусматривают строгий перечень условий размещения комплексов и правил их обозначения», —
Издание отметило, что Минтранс Московской области обнаружил 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер насчитывается 95, а в Омской области — 23. В Свердловской области в режим фиксации движения без вынесения штрафов переведут камеры на 28 участках дорог. Тем не менее, в Воронежской области все комплексы соответствуют последним нормам. Челябинская область также подтвердила готовность всех своих камер к работе в новых условиях.
Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Госавтоинспекцию МВД России. Ожидается ответ.
Согласно новому закону, камеры должны устанавливаться в первую очередь в очагах аварийности и на определенных участках дорог. МВД рекомендовало размещать комплексы на перекрестках, выделенных полосах, пешеходных переходах и других ключевых точках.
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