«Коммерсант»: с 1 сентября регионы РФ массово отключат дорожные камеры

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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
В России перенастроят десятки комплексов видеофиксации на дорогах Фото:

В российских регионах с 1 сентября началась масштабная перенастройка автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Для этого отключат десятки дорожных камер, не соответствующих новым требованиям законодательства.

«С 1 сентября в ряде регионов прекратят работу до четверти всех дорожных комплексов. Новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, вступившие в силу, предусматривают строгий перечень условий размещения комплексов и правил их обозначения», — сообщил «Коммерсант».

Издание отметило, что Минтранс Московской области обнаружил 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер насчитывается 95, а в Омской области — 23. В Свердловской области в режим фиксации движения без вынесения штрафов переведут камеры на 28 участках дорог. Тем не менее, в Воронежской области все комплексы соответствуют последним нормам. Челябинская область также подтвердила готовность всех своих камер к работе в новых условиях.

Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Госавтоинспекцию МВД России. Ожидается ответ.

Согласно новому закону, камеры должны устанавливаться в первую очередь в очагах аварийности и на определенных участках дорог. МВД рекомендовало размещать комплексы на перекрестках, выделенных полосах, пешеходных переходах и других ключевых точках.

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В российских регионах с 1 сентября началась масштабная перенастройка автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Для этого отключат десятки дорожных камер, не соответствующих новым требованиям законодательства. «С 1 сентября в ряде регионов прекратят работу до четверти всех дорожных комплексов. Новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, вступившие в силу, предусматривают строгий перечень условий размещения комплексов и правил их обозначения», — сообщил «Коммерсант». Издание отметило, что Минтранс Московской области обнаружил 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер насчитывается 95, а в Омской области — 23. В Свердловской области в режим фиксации движения без вынесения штрафов переведут камеры на 28 участках дорог. Тем не менее, в Воронежской области все комплексы соответствуют последним нормам. Челябинская область также подтвердила готовность всех своих камер к работе в новых условиях. Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Госавтоинспекцию МВД России. Ожидается ответ. Согласно новому закону, камеры должны устанавливаться в первую очередь в очагах аварийности и на определенных участках дорог. МВД рекомендовало размещать комплексы на перекрестках, выделенных полосах, пешеходных переходах и других ключевых точках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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