Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы знал, что она будет дома одна. Фото

03 сентября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Подозреваемый мог воспользоваться моментом и заманить жертву к себе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу Подозреваемый в убийстве 12-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле Владимир Александров знал, что ее отца не будет ночью дома. Это могло натолкнуть его на мысль о преступлении и помочь заманить девочку в свое логово. Таким предположением с URA.RU поделилась одна из соседок, знавшая мужчину. «30 августа он [Александров] жарил с компанией во дворе шашлыки, песни пел, танцевал, веселился. Он даже поднимался к отцу Насти, предлагал ему поесть мяса, но тот отказался, сказал, что ему в ночь на смену. То есть Александров знал, что девочка ночью будет дома одна. Он мог воспользоваться этим и задумать что-то плохое», — предположила женщина. Другая соседка добавила, что в тот же вечер, 30-го числа, во дворе дома гуляла и Настя. Она якобы сняла на сотовый телефон, как Александров веселился в компании приятелей. Позже мобильник девочки был найден, в нем сыщики обнаружили эти кадры. Возникло подозрение, что один из снятых на видео мужчин причастен к исчезновению ребенка. Были найдены и другие важные улики. Дверь квартиры Александрова вскрыли, в жилище были обнаружены кровь и волосы — предположительно, жертвы. Настя Якина пропала 31 сентября: ушла на прогулку и не вернулась. Ее тело нашли на четвертые сутки поисков. Тогда же появилась и информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Подробнее о трагедии с ребенком — в сюжете URA.RU. В этом общежитии предположительно и убили девочку Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве 12-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле Владимир Александров знал, что ее отца не будет ночью дома. Это могло натолкнуть его на мысль о преступлении и помочь заманить девочку в свое логово. Таким предположением с URA.RU поделилась одна из соседок, знавшая мужчину. «30 августа он [Александров] жарил с компанией во дворе шашлыки, песни пел, танцевал, веселился. Он даже поднимался к отцу Насти, предлагал ему поесть мяса, но тот отказался, сказал, что ему в ночь на смену. То есть Александров знал, что девочка ночью будет дома одна. Он мог воспользоваться этим и задумать что-то плохое», — предположила женщина. Другая соседка добавила, что в тот же вечер, 30-го числа, во дворе дома гуляла и Настя. Она якобы сняла на сотовый телефон, как Александров веселился в компании приятелей. Позже мобильник девочки был найден, в нем сыщики обнаружили эти кадры. Возникло подозрение, что один из снятых на видео мужчин причастен к исчезновению ребенка. Были найдены и другие важные улики. Дверь квартиры Александрова вскрыли, в жилище были обнаружены кровь и волосы — предположительно, жертвы. Настя Якина пропала 31 сентября: ушла на прогулку и не вернулась. Ее тело нашли на четвертые сутки поисков. Тогда же появилась и информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Подробнее о трагедии с ребенком — в сюжете URA.RU.