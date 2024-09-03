Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы знал, что она будет дома одна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый мог воспользоваться моментом и заманить жертву к себе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

Подозреваемый в убийстве 12-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле Владимир Александров знал, что ее отца не будет ночью дома. Это могло натолкнуть его на мысль о преступлении и помочь заманить девочку в свое логово. Таким предположением с URA.RU поделилась одна из соседок, знавшая мужчину.

«30 августа он [Александров] жарил с компанией во дворе шашлыки, песни пел, танцевал, веселился. Он даже поднимался к отцу Насти, предлагал ему поесть мяса, но тот отказался, сказал, что ему в ночь на смену. То есть Александров знал, что девочка ночью будет дома одна. Он мог воспользоваться этим и задумать что-то плохое», — предположила женщина.

Другая соседка добавила, что в тот же вечер, 30-го числа, во дворе дома гуляла и Настя. Она якобы сняла на сотовый телефон, как Александров веселился в компании приятелей. Позже мобильник девочки был найден, в нем сыщики обнаружили эти кадры. Возникло подозрение, что один из снятых на видео мужчин причастен к исчезновению ребенка. Были найдены и другие важные улики. Дверь квартиры Александрова вскрыли, в жилище были обнаружены кровь и волосы — предположительно, жертвы.

Настя Якина пропала 31 сентября: ушла на прогулку и не вернулась. Ее тело нашли на четвертые сутки поисков. Тогда же появилась и информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Подробнее о трагедии с ребенком — в сюжете URA.RU.

В этом общежитии предположительно и убили девочку
В этом общежитии предположительно и убили девочку
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Подозреваемый в убийстве 12-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле Владимир Александров знал, что ее отца не будет ночью дома. Это могло натолкнуть его на мысль о преступлении и помочь заманить девочку в свое логово. Таким предположением с URA.RU поделилась одна из соседок, знавшая мужчину. «30 августа он [Александров] жарил с компанией во дворе шашлыки, песни пел, танцевал, веселился. Он даже поднимался к отцу Насти, предлагал ему поесть мяса, но тот отказался, сказал, что ему в ночь на смену. То есть Александров знал, что девочка ночью будет дома одна. Он мог воспользоваться этим и задумать что-то плохое», — предположила женщина. Другая соседка добавила, что в тот же вечер, 30-го числа, во дворе дома гуляла и Настя. Она якобы сняла на сотовый телефон, как Александров веселился в компании приятелей. Позже мобильник девочки был найден, в нем сыщики обнаружили эти кадры. Возникло подозрение, что один из снятых на видео мужчин причастен к исчезновению ребенка. Были найдены и другие важные улики. Дверь квартиры Александрова вскрыли, в жилище были обнаружены кровь и волосы — предположительно, жертвы. Настя Якина пропала 31 сентября: ушла на прогулку и не вернулась. Ее тело нашли на четвертые сутки поисков. Тогда же появилась и информация, что задержан подозреваемый в ее убийстве — сосед по дому Александров. Подробнее о трагедии с ребенком — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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