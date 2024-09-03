В КБР вспышка острой кишечной инфекции, за помощью обратилось 70 человек

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За медицинской помощью обратились 70 человек, сообщили в Минздраве Фото:

В городе Баксан (Кабардино-Балкарская Республика) произошла вспышка острой кишечной инфекции. На данный момент на лечении находятся 70 человек, сообщает минздрав КБР. По неофициальной информации, пострадали больше 200 человек.

«В медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Большая часть госпитализированных находится на амбулаторном лечении.

По данным telegram-канала Mash Gor, пострадавших больше 200. По предварительной информации, жители Баксана отравились водой из-под крана после того, как ее начали сильно хлорировать. Также рассматривается версия с вирусом.

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В городе Баксан (Кабардино-Балкарская Республика) произошла вспышка острой кишечной инфекции. На данный момент на лечении находятся 70 человек, сообщает минздрав КБР. По неофициальной информации, пострадали больше 200 человек. «В медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Большая часть госпитализированных находится на амбулаторном лечении. По данным telegram-канала Mash Gor, пострадавших больше 200. По предварительной информации, жители Баксана отравились водой из-под крана после того, как ее начали сильно хлорировать. Также рассматривается версия с вирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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