В КБР вспышка острой кишечной инфекции, за помощью обратилось 70 человек

03 сентября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

За медицинской помощью обратились 70 человек, сообщили в Минздраве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Баксан (Кабардино-Балкарская Республика) произошла вспышка острой кишечной инфекции. На данный момент на лечении находятся 70 человек, сообщает минздрав КБР. По неофициальной информации, пострадали больше 200 человек. «В медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Большая часть госпитализированных находится на амбулаторном лечении. По данным telegram-канала Mash Gor, пострадавших больше 200. По предварительной информации, жители Баксана отравились водой из-под крана после того, как ее начали сильно хлорировать. Также рассматривается версия с вирусом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Баксан (Кабардино-Балкарская Республика) произошла вспышка острой кишечной инфекции. На данный момент на лечении находятся 70 человек, сообщает минздрав КБР. По неофициальной информации, пострадали больше 200 человек. «В медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Большая часть госпитализированных находится на амбулаторном лечении. По данным telegram-канала Mash Gor, пострадавших больше 200. По предварительной информации, жители Баксана отравились водой из-под крана после того, как ее начали сильно хлорировать. Также рассматривается версия с вирусом.