04 сентября 2024

В Копейске завершается реконструкция ключевого проспекта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект
Новый проспект в Копейске сдадут до конца года Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, завершается реконструкция центрального проспекта Коммунистический. Работы выполнены на 85%, сообщили 5 сентября губернатору Алексею Текслеру в ходе объезда, передает корреспондент URA.RU.

«Копейск серьезно подтянулся по дорогам до Челябинска. Но есть еще что делать, это объективно. Дорога получилась хорошая, одобряю работу», — отметил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что объект еще не доделан, но готовность составляет 85%. Проспект является основной транспортной магистралью Копейска в транспортной агломерации Челябинской области, на его расширение направлена субсидия из бюджета региона.

Ранее здесь была двухполосная дорога, которая не справлялась с возросшим трафиком. Сейчас Коммунистический проспект будет четырехполосной дорогой с тротуарами, адаптированными для маломобильных жителей, а также велодорожкой и современными светофорами. Предусмотрено освещение, озеленение, парковки, остановки, а также ливневые сети.

Проспект
Здесь оборудованы пешеходные зоны, освещение, парковки и многое другое
Фото:
Проспект
Глава региона Алексей Текслер одобрил результаты работ
Фото:

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, завершается реконструкция центрального проспекта Коммунистический. Работы выполнены на 85%, сообщили 5 сентября губернатору Алексею Текслеру в ходе объезда, передает корреспондент URA.RU. «Копейск серьезно подтянулся по дорогам до Челябинска. Но есть еще что делать, это объективно. Дорога получилась хорошая, одобряю работу», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что объект еще не доделан, но готовность составляет 85%. Проспект является основной транспортной магистралью Копейска в транспортной агломерации Челябинской области, на его расширение направлена субсидия из бюджета региона. Ранее здесь была двухполосная дорога, которая не справлялась с возросшим трафиком. Сейчас Коммунистический проспект будет четырехполосной дорогой с тротуарами, адаптированными для маломобильных жителей, а также велодорожкой и современными светофорами. Предусмотрено освещение, озеленение, парковки, остановки, а также ливневые сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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