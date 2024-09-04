Общество ЖКХ и Городская среда В Копейске завершается реконструкция ключевого проспекта. Фото, видео 05 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Новый проспект в Копейске сдадут до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, завершается реконструкция центрального проспекта Коммунистический. Работы выполнены на 85%, сообщили 5 сентября губернатору Алексею Текслеру в ходе объезда, передает корреспондент URA.RU. «Копейск серьезно подтянулся по дорогам до Челябинска. Но есть еще что делать, это объективно. Дорога получилась хорошая, одобряю работу», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что объект еще не доделан, но готовность составляет 85%. Проспект является основной транспортной магистралью Копейска в транспортной агломерации Челябинской области, на его расширение направлена субсидия из бюджета региона. Ранее здесь была двухполосная дорога, которая не справлялась с возросшим трафиком. Сейчас Коммунистический проспект будет четырехполосной дорогой с тротуарами, адаптированными для маломобильных жителей, а также велодорожкой и современными светофорами. Предусмотрено освещение, озеленение, парковки, остановки, а также ливневые сети. Здесь оборудованы пешеходные зоны, освещение, парковки и многое другое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава региона Алексей Текслер одобрил результаты работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске, городе-спутнике Челябинска, завершается реконструкция центрального проспекта Коммунистический. Работы выполнены на 85%, сообщили 5 сентября губернатору Алексею Текслеру в ходе объезда, передает корреспондент URA.RU. «Копейск серьезно подтянулся по дорогам до Челябинска. Но есть еще что делать, это объективно. Дорога получилась хорошая, одобряю работу», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что объект еще не доделан, но готовность составляет 85%. Проспект является основной транспортной магистралью Копейска в транспортной агломерации Челябинской области, на его расширение направлена субсидия из бюджета региона. Ранее здесь была двухполосная дорога, которая не справлялась с возросшим трафиком. Сейчас Коммунистический проспект будет четырехполосной дорогой с тротуарами, адаптированными для маломобильных жителей, а также велодорожкой и современными светофорами. Предусмотрено освещение, озеленение, парковки, остановки, а также ливневые сети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям