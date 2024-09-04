В Копейске, городе-спутнике Челябинска, завершается реконструкция центрального проспекта Коммунистический. Работы выполнены на 85%, сообщили 5 сентября губернатору Алексею Текслеру в ходе объезда, передает корреспондент URA.RU.
«Копейск серьезно подтянулся по дорогам до Челябинска. Но есть еще что делать, это объективно. Дорога получилась хорошая, одобряю работу», — отметил Текслер.
Глава региона подчеркнул, что объект еще не доделан, но готовность составляет 85%. Проспект является основной транспортной магистралью Копейска в транспортной агломерации Челябинской области, на его расширение направлена субсидия из бюджета региона.
Ранее здесь была двухполосная дорога, которая не справлялась с возросшим трафиком. Сейчас Коммунистический проспект будет четырехполосной дорогой с тротуарами, адаптированными для маломобильных жителей, а также велодорожкой и современными светофорами. Предусмотрено освещение, озеленение, парковки, остановки, а также ливневые сети.
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