Комплексы радиоэлектронной борьбы челябинского завода испытали бойцы СВО

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Сфера» оборонного завода «Полет» испытали в зоне СВО. Как 15 августа URA.RU сообщила пресс-служба предприятия, использованы стационарная и мобильная модификации.
«Радиозавод стал первым предприятием региона, протестировавшим свои новые разработки в зоне проведения СВО. Рабочая группа „Полета“ во главе с гендиректором Алексеем Науменко в течение 12 дней тестировала две свои новейшие разработки — стационарный и мобильный комплексы „Сфера“», — сообщили на предприятии.
Мобильный комплекс «Сфера», установленный на автомобиль, продемонстрировал свою эффективность, нейтрализовав вражеский беспилотник во время движения. В знак признания вклада завода в усиление обороноспособности страны, коллектив «Полета» получил благодарственное письмо от военных.
В июле интернациональная бригада «Пятнашка» посетила «Полет», где ознакомилась с последними разработками в сфере радиоэлектронной борьбы против беспилотников. Представитель завода подчеркнул незаметность и эффективность окопных комплексов в уничтожении дронов противника.
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