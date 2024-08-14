14 августа 2024

Комплексы радиоэлектронной борьбы челябинского завода испытали бойцы СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский комплекс помог успешно расправиться с дронами на СВО
Челябинский комплекс помог успешно расправиться с дронами на СВО Фото:

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Сфера» оборонного завода «Полет» испытали в зоне СВО. Как 15 августа URA.RU сообщила пресс-служба предприятия, использованы стационарная и мобильная модификации.

«Радиозавод стал первым предприятием региона, протестировавшим свои новые разработки в зоне проведения СВО. Рабочая группа „Полета“ во главе с гендиректором Алексеем Науменко в течение 12 дней тестировала две свои новейшие разработки — стационарный и мобильный комплексы „Сфера“», — сообщили на предприятии.

Мобильный комплекс «Сфера», установленный на автомобиль, продемонстрировал свою эффективность, нейтрализовав вражеский беспилотник во время движения. В знак признания вклада завода в усиление обороноспособности страны, коллектив «Полета» получил благодарственное письмо от военных.

В июле интернациональная бригада «Пятнашка» посетила «Полет», где ознакомилась с последними разработками в сфере радиоэлектронной борьбы против беспилотников. Представитель завода подчеркнул незаметность и эффективность окопных комплексов в уничтожении дронов противника.

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Комплексы радиоэлектронной борьбы «Сфера» оборонного завода «Полет» испытали в зоне СВО. Как 15 августа URA.RU сообщила пресс-служба предприятия, использованы стационарная и мобильная модификации. «Радиозавод стал первым предприятием региона, протестировавшим свои новые разработки в зоне проведения СВО. Рабочая группа „Полета“ во главе с гендиректором Алексеем Науменко в течение 12 дней тестировала две свои новейшие разработки — стационарный и мобильный комплексы „Сфера“», — сообщили на предприятии. Мобильный комплекс «Сфера», установленный на автомобиль, продемонстрировал свою эффективность, нейтрализовав вражеский беспилотник во время движения. В знак признания вклада завода в усиление обороноспособности страны, коллектив «Полета» получил благодарственное письмо от военных. В июле интернациональная бригада «Пятнашка» посетила «Полет», где ознакомилась с последними разработками в сфере радиоэлектронной борьбы против беспилотников. Представитель завода подчеркнул незаметность и эффективность окопных комплексов в уничтожении дронов противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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