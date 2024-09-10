Пермские следователи выясняют причины обрушения в доме на улице Клары Цеткин

Следователи СК России устанавливают причины обстоятельства обрушения перегородок в жилом доме Перми на улице Клары Цеткин, 13. Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных по двум статьям.
«Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Производится осмотр места ЧП, опрашиваются очевидцы. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание жилого фонда, а также контролирующих органов», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.
Следствием предварительно установлено, что утром 11 сентября в общежитии на Клары Цеткин, 13, произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Жильцов из здания эвакуировали, на месте развернут оперативный штаб.
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