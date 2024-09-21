На выезде из Челябинска автомобилисты решили проблемы, отдав более 1,7 миллиона рублей

В Челябинске автомобилисты заплатили долгов на общую сумму в 1,7 млн рублей

22 сентября 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

На выезде из Челябинска задержали злостных должников (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобилисты оплатили штрафов и долгов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, будучи остановленными автоинспекторами на Троицком тракте на выезде из Челябинска. Нарушителей закона 20 сентября определили с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. Новость по теме Челябинец во время поездки в Москву получил свыше 300 штрафов от ГИБДД «В ходе рейда многие должники предпочли рассчитаться на месте. Общая сумма таких оплат составила один миллион 739 тысяч 457 рублей. В то же время было арестовано 45 автомобилей, а два транспортных средства были отправлены на эвакуаторе», — сообщили в ведомстве. Всего было остановлено около двухсот автомобилей. 128 водителей получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобилисты оплатили штрафов и долгов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, будучи остановленными автоинспекторами на Троицком тракте на выезде из Челябинска. Нарушителей закона 20 сентября определили с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «В ходе рейда многие должники предпочли рассчитаться на месте. Общая сумма таких оплат составила один миллион 739 тысяч 457 рублей. В то же время было арестовано 45 автомобилей, а два транспортных средства были отправлены на эвакуаторе», — сообщили в ведомстве. Всего было остановлено около двухсот автомобилей. 128 водителей получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю.