На выезде из Челябинска автомобилисты решили проблемы, отдав более 1,7 миллиона рублей

Автомобилисты оплатили штрафов и долгов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, будучи остановленными автоинспекторами на Троицком тракте на выезде из Челябинска. Нарушителей закона 20 сентября определили с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«В ходе рейда многие должники предпочли рассчитаться на месте. Общая сумма таких оплат составила один миллион 739 тысяч 457 рублей. В то же время было арестовано 45 автомобилей, а два транспортных средства были отправлены на эвакуаторе», — сообщили в ведомстве.
Всего было остановлено около двухсот автомобилей. 128 водителей получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю.
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