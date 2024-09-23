В Свердловскую область со Средиземного моря идет аномальное тепло

Конец сентября в Свердловской области обещает быть на 4-5 градусов теплее нормы — и все благодаря воздуху Средиземноморья, который приближается к Уралу. Прогноз озвучили синоптики «Уральского гидрометцентра».
«На Урал придет антициклон с европейской территории России, западная и северная периферия которого будет омываться волнами Средиземноморского теплого воздуха. Днем 26 сентября в регионе потеплеет до 12…17 градусов. 27-30 числа будет преобладать сухая погода. Ночью ожидается 5…11 градусов, днем 14…19, это выше нормы на 4-5 градусов», — сказано в официальном telegram-канале метеорологов.
Ближайшие же два дня выдадутся ветреными и холодными. Местами будут заморозки, столбик термометра опустится до минус 5 градусов. Во вторник, 24 сентября, вероятны осадки с мокрым снегом.
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