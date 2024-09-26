ВС РФ уничтожили польских наемников авиабомбой: карта СВО на Украине 26 сентября

ВС РФ уничтожили в Харьковской области польских наемников в составе ВСУ

26 сентября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Российские войска ударили по польским наемникам в составе ВСУ, до 40 боевиков уничтожено Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали в Харьковской области польских наемников, пребывающих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атака по польским бойцам велась с использованием четырех авиационных бомб. Также ВС РФ активно зачищают от ВСУ курское приграничье. Так вертолеты Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Купянское направление Польские наемники Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины ликвидированы российскими войсками в Харьковской области, поделился начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, удар по наемникам велся с помощью авиационных бомб с УМПК (комплекс, который превращает обычную бомбу в планирующую — прим. URA.RU). Отмечается, что в результате прямого попадания четырех авиабомб уничтожено до 40 польских боевиков. ВС РФ также захватили 43 опорных пункта ВСУ За последние сутки бойцы группировки войск «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ, подчеркнул начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Помимо этого российские войска также улучшили положение по переднему краю. Курская область Удар Ка-52М по живой силе и бронетехнике ВСУ Модернизированные вертолеты Ка-52М ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета. Волонтеры укрывались от артиллерии при эвакуации людей При эвакуации жителей Глушковского района курского приграничья волонтерам приходилось укрываться от атак дронов и артиллерии противника. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко. «Когда с ребятами заезжали эвакуировать людей, приходилось полежать под деревьями, потому что в эти моменты летели дроны, летела артиллерия», — поделился он с ТАСС. Отмечается, что в эвакуации людей из приграничных районов Курской области помогает опыт работы на Донбассе. Уничтожено скопление живой силы ВСУ с помощью FPV-дронов Расчеты беспилотников Северной группировки ВС РФ нашли и уничтожили скопления украинских военных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Отмечается, что, после проведения разведки расчетами разведывательных беспилотников и выявления скопления живой силы противника бойцы точно поразили места дислокации военных ударными FPV-дронами. Срыв ротации Расчет 120-мм миномета гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск «Север» сорвал ротацию украинских военных в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что войска противника свезли в один из населенных пунктов курского приграничья, откуда в дальнейшем планировали вывезти боевиков. Авдеевское направление ЗРК «Стрела-10» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» сбил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на авдеевском направлении, сообщило оборонное ведомство страны. Также бойцы сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ, в последствии загоревшийся в воздухе и сдетонировавший при ударе о землю. «Град» уничтожил пехоту и технику ВСУ Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ликвидировал живую силу и военную технику ВСУ, рассказали в МО. Контроль поражения цели осуществлялся военными разведывательного подразделения при помощи дронов. Формирование «огневого мешка» у Северска Российские войска начали формировать «огневой мешок» в Донецкой Народной Республике (ДНР) около Северска для группировки ВСУ, которая дислоцировалась на этом направлении. Об этом ТАСС доложил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ начали полуохват населенного пункта. Около Работино уничтожили пункт управления ВСУ Российские бойцы группировки войск «Днепр» атаковали пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино (Запорожская область), указали в МО. Для нанесения удара использовалось артиллерийское орудие Д-30. По словам оборонного ведомства, точным огнем военные вытесняют противника из опорных пунктов, открывая дорогу штурмовым группам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали в Харьковской области польских наемников, пребывающих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атака по польским бойцам велась с использованием четырех авиационных бомб. Также ВС РФ активно зачищают от ВСУ курское приграничье. Так вертолеты Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Польские наемники в составе Вооруженных сил Украины ликвидированы российскими войсками в Харьковской области, поделился начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, удар по наемникам велся с помощью авиационных бомб с УМПК (комплекс, который превращает обычную бомбу в планирующую — прим. URA.RU). Отмечается, что в результате прямого попадания четырех авиабомб уничтожено до 40 польских боевиков. За последние сутки бойцы группировки войск «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ, подчеркнул начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Помимо этого российские войска также улучшили положение по переднему краю. Модернизированные вертолеты Ка-52М ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета. При эвакуации жителей Глушковского района курского приграничья волонтерам приходилось укрываться от атак дронов и артиллерии противника. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко. «Когда с ребятами заезжали эвакуировать людей, приходилось полежать под деревьями, потому что в эти моменты летели дроны, летела артиллерия», — поделился он с ТАСС. Отмечается, что в эвакуации людей из приграничных районов Курской области помогает опыт работы на Донбассе. Расчеты беспилотников Северной группировки ВС РФ нашли и уничтожили скопления украинских военных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Отмечается, что, после проведения разведки расчетами разведывательных беспилотников и выявления скопления живой силы противника бойцы точно поразили места дислокации военных ударными FPV-дронами. Расчет 120-мм миномета гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск «Север» сорвал ротацию украинских военных в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что войска противника свезли в один из населенных пунктов курского приграничья, откуда в дальнейшем планировали вывезти боевиков. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» сбил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на авдеевском направлении, сообщило оборонное ведомство страны. Также бойцы сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ, в последствии загоревшийся в воздухе и сдетонировавший при ударе о землю. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ликвидировал живую силу и военную технику ВСУ, рассказали в МО. Контроль поражения цели осуществлялся военными разведывательного подразделения при помощи дронов. Российские войска начали формировать «огневой мешок» в Донецкой Народной Республике (ДНР) около Северска для группировки ВСУ, которая дислоцировалась на этом направлении. Об этом ТАСС доложил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ начали полуохват населенного пункта. Российские бойцы группировки войск «Днепр» атаковали пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино (Запорожская область), указали в МО. Для нанесения удара использовалось артиллерийское орудие Д-30. По словам оборонного ведомства, точным огнем военные вытесняют противника из опорных пунктов, открывая дорогу штурмовым группам.