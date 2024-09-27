27 сентября 2024

В Челябинске высадили 150 лип. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, исторический сквер, бабье лето, осень, дерево, липа
Деревья высажены по проспекту Ленина Фото:

В Челябинске на проспекте Ленина за две недели было высажено 150 крупных лип. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сотрудники муниципального учреждения „ЭВИС“ завершили высадку новых лип на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга. За пару недель на главной улице Челябинска появилось 150 крупномерных лип», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

По завершении основных работ по посадке деревьев, рабочие приступили к восстановлению газонов вдоль проспекта. Это озеленение стало частью экологической программы, направленной на улучшение городской среды и создание комфортных условий для жителей.

Деревья высажены от улицы Лесопарковой до Цвиллинга по проспекту Ленина
Деревья высажены от улицы Лесопарковой до Цвиллинга по проспекту Ленина
Сейчас ведутся работы по восстановлению газона
Сейчас ведутся работы по восстановлению газона

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В Челябинске на проспекте Ленина за две недели было высажено 150 крупных лип. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба городской администрации. «Сотрудники муниципального учреждения „ЭВИС“ завершили высадку новых лип на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга. За пару недель на главной улице Челябинска появилось 150 крупномерных лип», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. По завершении основных работ по посадке деревьев, рабочие приступили к восстановлению газонов вдоль проспекта. Это озеленение стало частью экологической программы, направленной на улучшение городской среды и создание комфортных условий для жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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