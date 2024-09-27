Деревья высажены по проспекту Ленина Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на проспекте Ленина за две недели было высажено 150 крупных лип. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сотрудники муниципального учреждения „ЭВИС“ завершили высадку новых лип на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга. За пару недель на главной улице Челябинска появилось 150 крупномерных лип», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

По завершении основных работ по посадке деревьев, рабочие приступили к восстановлению газонов вдоль проспекта. Это озеленение стало частью экологической программы, направленной на улучшение городской среды и создание комфортных условий для жителей.

Деревья высажены от улицы Лесопарковой до Цвиллинга по проспекту Ленина Telegram-канал «Администрация города Челябинска»

Сейчас ведутся работы по восстановлению газона Telegram-канал «Администрация города Челябинска»