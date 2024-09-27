В Челябинске на проспекте Ленина за две недели было высажено 150 крупных лип. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сотрудники муниципального учреждения „ЭВИС“ завершили высадку новых лип на проспекте Ленина от Лесопарковой до Цвиллинга. За пару недель на главной улице Челябинска появилось 150 крупномерных лип», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.
По завершении основных работ по посадке деревьев, рабочие приступили к восстановлению газонов вдоль проспекта. Это озеленение стало частью экологической программы, направленной на улучшение городской среды и создание комфортных условий для жителей.
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