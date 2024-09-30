Путин назначил новых судей в Пермском крае

Президент России Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Березниковского городского суда Владимира Уланова. Судьей Пермского краевого суда назначить Ксению Аникину», — говорится в документе.
Судьями Кировского, Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского районных судов назначены Анастасия Мезенина, Алексей Казаков, Наталья Малькова и Наталья Пономарева. Эльвира Иксанова станет судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а Екатерина Гашева — судьей Арбитражного суда Пермского края.
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