Путин назначил новых судей в Пермском крае

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Срок полномочий судей составит шесть лет
Срок полномочий судей составит шесть лет Фото:

Президент России Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Березниковского городского суда Владимира Уланова. Судьей Пермского краевого суда назначить Ксению Аникину», — говорится в документе.

Судьями Кировского, Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского районных судов назначены Анастасия Мезенина, Алексей Казаков, Наталья Малькова и Наталья Пономарева. Эльвира Иксанова станет судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а Екатерина Гашева — судьей Арбитражного суда Пермского края.

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Президент России Владимир Путин назначил судей арбитражных и районных судов в Пермском крае. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Пермском крае: заместителем председателя Березниковского городского суда Владимира Уланова. Судьей Пермского краевого суда назначить Ксению Аникину», — говорится в документе. Судьями Кировского, Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского районных судов назначены Анастасия Мезенина, Алексей Казаков, Наталья Малькова и Наталья Пономарева. Эльвира Иксанова станет судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а Екатерина Гашева — судьей Арбитражного суда Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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