Уральский бизнесмен предрек мусорный кризис в Екатеринбурге

Бизнесмен Бобров: ситуация с мусором в Екатеринбурге крайне напряженная
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Полигоны под Екатеринбургом переполнены, и ситуация требует срочного решения, считает собеседник Фото:

Полигоны для мусора в Екатеринбурге переполнены, и если в ближайшее время не появится новая площадка для переработки отходов, город может оказаться на пороге коллапса. Такой прогноз в интервью URA.RU озвучил бизнесмен Алексей Бобров, который вместе с партнерами прямо сейчас строит современные мусороперерабатывающие комплексы по всему Уралу.

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«Я не хочу нагнетать, но ситуация действительно крайне напряженная. Уже перебор. Город растет. Если раньше полигоны были в отдалении, то на сегодняшний день они уже прямо примыкают к жилым массивам. К тому же эти полигоны несовременные: то загорятся, то еще с ними что-то произойдет», — заявил Бобров.

По его словам, «времени для принятия решений [о выборе новой площадки для мусора под Екатеринбургом] очень мало». «Пара десятков месяцев», — обозначил бизнесмен.

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Полигоны для мусора в Екатеринбурге переполнены, и если в ближайшее время не появится новая площадка для переработки отходов, город может оказаться на пороге коллапса. Такой прогноз в интервью URA.RU озвучил бизнесмен Алексей Бобров, который вместе с партнерами прямо сейчас строит современные мусороперерабатывающие комплексы по всему Уралу. «Я не хочу нагнетать, но ситуация действительно крайне напряженная. Уже перебор. Город растет. Если раньше полигоны были в отдалении, то на сегодняшний день они уже прямо примыкают к жилым массивам. К тому же эти полигоны несовременные: то загорятся, то еще с ними что-то произойдет», — заявил Бобров. По его словам, «времени для принятия решений [о выборе новой площадки для мусора под Екатеринбургом] очень мало». «Пара десятков месяцев», — обозначил бизнесмен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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