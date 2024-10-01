Уральский бизнесмен предрек мусорный кризис в Екатеринбурге

Бизнесмен Бобров: ситуация с мусором в Екатеринбурге крайне напряженная

Полигоны под Екатеринбургом переполнены, и ситуация требует срочного решения, считает собеседник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полигоны для мусора в Екатеринбурге переполнены, и если в ближайшее время не появится новая площадка для переработки отходов, город может оказаться на пороге коллапса. Такой прогноз в интервью URA.RU озвучил бизнесмен Алексей Бобров, который вместе с партнерами прямо сейчас строит современные мусороперерабатывающие комплексы по всему Уралу.

«Я не хочу нагнетать, но ситуация действительно крайне напряженная. Уже перебор. Город растет. Если раньше полигоны были в отдалении, то на сегодняшний день они уже прямо примыкают к жилым массивам. К тому же эти полигоны несовременные: то загорятся, то еще с ними что-то произойдет», — заявил Бобров.

По его словам, «времени для принятия решений [о выборе новой площадки для мусора под Екатеринбургом] очень мало». «Пара десятков месяцев», — обозначил бизнесмен.