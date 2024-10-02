В Челябинской области спрос на новые автомобили за месяц увеличился на 12,7%. При этом они подешевели на 2,2% до 2 миллионов 689 тысяч рублей, сообщили 3 октября в пресс-службе «Авито Авто».
«Спрос на новые авто в Челябинской области за месяц вырос на 12,7%. Средняя цена снизилась на 2,2% и составляет сейчас 2 миллиона 689 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Наиболее популярными марками машин в сентябре в регионе стали ВАЗ (LADA) с долей 22,49%, Geely (13,08%), Chery (10,23%), Kia (5,43%) и OMODA (4,62%). Также в регионе больше, чем вдвое увеличилось число предложений о продаже машин марки бренда ВАЗ (LADA). Лидером по динамике предложения за месяц стала ВАЗ (LADA) Niva Legend. Число предложений о продаже модели увеличилось на 77,8%.
При этом чаще всего в регионе в сентябре горожане интересовались новыми моделями Niva Legend, Granta, Chery Tiggo 4 Pro и Belgee X50. На пятом месте в рейтинге — Chery Tiggo 7 Pro Max.
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