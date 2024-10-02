02 октября 2024

Челябинцы начали раскупать подешевевшие новые автомобили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые авто в регионе снизились в цене в среднем до 2 миллионов 700 тысяч рублей
Новые авто в регионе снизились в цене в среднем до 2 миллионов 700 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области спрос на новые автомобили за месяц увеличился на 12,7%. При этом они подешевели на 2,2% до 2 миллионов 689 тысяч рублей, сообщили 3 октября в пресс-службе «Авито Авто».

«Спрос на новые авто в Челябинской области за месяц вырос на 12,7%. Средняя цена снизилась на 2,2% и составляет сейчас 2 миллиона 689 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее популярными марками машин в сентябре в регионе стали ВАЗ (LADA) с долей 22,49%, Geely (13,08%), Chery (10,23%), Kia (5,43%) и OMODA (4,62%). Также в регионе больше, чем вдвое увеличилось число предложений о продаже машин марки бренда ВАЗ (LADA). Лидером по динамике предложения за месяц стала ВАЗ (LADA) Niva Legend.  Число предложений о продаже модели увеличилось на 77,8%.

При этом чаще всего в регионе в сентябре горожане интересовались новыми моделями Niva Legend, Granta, Chery Tiggo 4 Pro и Belgee X50. На пятом месте в рейтинге — Chery Tiggo 7 Pro Max. 

Топ-5 новых автомобилей по доле в спросе в регионе по состоянию на сентябрь 2024 года
Топ-5 новых автомобилей по доле в спросе в регионе по состоянию на сентябрь 2024 года
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В Челябинской области спрос на новые автомобили за месяц увеличился на 12,7%. При этом они подешевели на 2,2% до 2 миллионов 689 тысяч рублей, сообщили 3 октября в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на новые авто в Челябинской области за месяц вырос на 12,7%. Средняя цена снизилась на 2,2% и составляет сейчас 2 миллиона 689 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Наиболее популярными марками машин в сентябре в регионе стали ВАЗ (LADA) с долей 22,49%, Geely (13,08%), Chery (10,23%), Kia (5,43%) и OMODA (4,62%). Также в регионе больше, чем вдвое увеличилось число предложений о продаже машин марки бренда ВАЗ (LADA). Лидером по динамике предложения за месяц стала ВАЗ (LADA) Niva Legend.  Число предложений о продаже модели увеличилось на 77,8%. При этом чаще всего в регионе в сентябре горожане интересовались новыми моделями Niva Legend, Granta, Chery Tiggo 4 Pro и Belgee X50. На пятом месте в рейтинге — Chery Tiggo 7 Pro Max. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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