Полпред Путина раскрыл, готовит ли кадровые чистки на Урале

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что кадровые решения намерен принимать только после знакомства с действующими сотрудниками аппарата окружных властей. Об этом он рассказал в одном из своих первых комментариев после назначения.
Жога также уточнил, что приедет в регион с помощниками, передает ТАСС. По последним данным URA.RU, Жогу ждут на Урале к вечеру 3 октября.
О назначении Жоги объявили минувшей ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным в Кремле. Пост полпреда освободился 24 сентября: Владимир Якушев, занимавший его с ноября 2020-го, стал первым вице-спикером Совфеда, а также сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».
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