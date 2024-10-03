Полпред Путина раскрыл, готовит ли кадровые чистки на Урале

Артем Жога заявил, что пока не готовит отставки в полпредстве в УрФО

03 октября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

О назначении Артема Жоги было объявлено в ночь на 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что кадровые решения намерен принимать только после знакомства с действующими сотрудниками аппарата окружных властей. Об этом он рассказал в одном из своих первых комментариев после назначения. Жога также уточнил, что приедет в регион с помощниками, передает ТАСС. По последним данным URA.RU, Жогу ждут на Урале к вечеру 3 октября. О назначении Жоги объявили минувшей ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным в Кремле. Пост полпреда освободился 24 сентября: Владимир Якушев, занимавший его с ноября 2020-го, стал первым вице-спикером Совфеда, а также сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что кадровые решения намерен принимать только после знакомства с действующими сотрудниками аппарата окружных властей. Об этом он рассказал в одном из своих первых комментариев после назначения. Жога также уточнил, что приедет в регион с помощниками, передает ТАСС. По последним данным URA.RU, Жогу ждут на Урале к вечеру 3 октября. О назначении Жоги объявили минувшей ночью — после его встречи с главой государства Владимиром Путиным в Кремле. Пост полпреда освободился 24 сентября: Владимир Якушев, занимавший его с ноября 2020-го, стал первым вице-спикером Совфеда, а также сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».