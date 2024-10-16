Родственники пропавших под Покровском бойцов вышли на митинг

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В Киеве на Майдане родственники бойцов ВСУ вышли на митинг (архивное фото)
В Киеве на Майдане родственники бойцов ВСУ вышли на митинг (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Майдане в Киеве состоялся митинг родственников бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в районе Покровска. Родственники требуют от властей предпринять меры для поиска пропавших военнослужащих.

«Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на Майдане в Киеве», — передает издание «Лента.ру». На митинге присутствующие держали украинские флаги и плакаты с требованиями к правительству. Среди основных жалоб участников акции — недостаточная подготовка военных перед отправкой на передовую.

Отмечается, что большинство пропавших без вести бойцов принадлежали к 152-й бригаде ВСУ. Родственники обвиняют командование в неэффективном управлении и подготовке, что, по их мнению, могло способствовать трагедии. Информация о пропаже подразделения стала известна 9 октября, после заявления бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Ранее издание «Военная хроника» прокомментировала массовую пропажу украинских военных из 152-й бригады ВСУ, отметив, что подобный случай стал самым масштабным с момента начала СВО. Также в списке пропавших находятся 150-я и 151-я бригады, которые участвовали в операциях под Покровском. Издание подчеркивает, что необученные новобранцы попадают на фронт всего через несколько дней после обучения, что ставит под сомнение успешность операций, передает RT.

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На Майдане в Киеве состоялся митинг родственников бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в районе Покровска. Родственники требуют от властей предпринять меры для поиска пропавших военнослужащих. «Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на Майдане в Киеве», — передает издание «Лента.ру». На митинге присутствующие держали украинские флаги и плакаты с требованиями к правительству. Среди основных жалоб участников акции — недостаточная подготовка военных перед отправкой на передовую. Отмечается, что большинство пропавших без вести бойцов принадлежали к 152-й бригаде ВСУ. Родственники обвиняют командование в неэффективном управлении и подготовке, что, по их мнению, могло способствовать трагедии. Информация о пропаже подразделения стала известна 9 октября, после заявления бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Ранее издание «Военная хроника» прокомментировала массовую пропажу украинских военных из 152-й бригады ВСУ, отметив, что подобный случай стал самым масштабным с момента начала СВО. Также в списке пропавших находятся 150-я и 151-я бригады, которые участвовали в операциях под Покровском. Издание подчеркивает, что необученные новобранцы попадают на фронт всего через несколько дней после обучения, что ставит под сомнение успешность операций, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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