В России решили изменить госгарантии оказания медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минздрав установит нормативы медпомощи и финансовых затрат на диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья
Минздрав установит нормативы медпомощи и финансовых затрат на диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья Фото:

В России обновили проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. Минздрав предложил новые нормативы, включая посещения центров здоровья для профилактики.

«Предлагается регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями», — говорится в тексте документа предложений Минздрава. Там добавили, что эти меры охватят в 2025 году 5% работающего населения.

Также планируется ввод новых процедур, таких как высокотехнологичные операции и диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. Нормативы затрат на медицинские услуги в целом увеличатся, однако для первичной специализированной помощи в амбулаторных условиях будут снижены, заключили в документе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России обновили проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. Минздрав предложил новые нормативы, включая посещения центров здоровья для профилактики. «Предлагается регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями», — говорится в тексте документа предложений Минздрава. Там добавили, что эти меры охватят в 2025 году 5% работающего населения. Также планируется ввод новых процедур, таких как высокотехнологичные операции и диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. Нормативы затрат на медицинские услуги в целом увеличатся, однако для первичной специализированной помощи в амбулаторных условиях будут снижены, заключили в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...