В России решили изменить госгарантии оказания медпомощи

В России обновили проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. Минздрав предложил новые нормативы, включая посещения центров здоровья для профилактики.
«Предлагается регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями», — говорится в тексте документа предложений Минздрава. Там добавили, что эти меры охватят в 2025 году 5% работающего населения.
Также планируется ввод новых процедур, таких как высокотехнологичные операции и диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. Нормативы затрат на медицинские услуги в целом увеличатся, однако для первичной специализированной помощи в амбулаторных условиях будут снижены, заключили в документе.
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