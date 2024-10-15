МИД Швейцарии сообщило о внезапной отмене визита украинского премьера

Запланированный на 16 октября официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен из-за форс-мажорных обстоятельств. Подробности данных обстоятельств не были разглашены, передает информационное агентство Keystone-ATS.
«Официальный визит Шмыгаля в Швейцарию отменен. По форс-мажорным причинам», — передает ТАСС информацию агентства.
Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Шмыгаль должен был участвовать в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая планировалась на 17-18 октября в Лозанне. Мероприятие организовывается совместно со Швейцарией.
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