15 октября 2024

МИД Швейцарии сообщило о внезапной отмене визита украинского премьера

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Шмыгаль должен был участвовать в конференции по разминированию
Шмыгаль должен был участвовать в конференции по разминированию Фото:

Запланированный на 16 октября официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен из-за форс-мажорных обстоятельств. Подробности данных обстоятельств не были разглашены, передает информационное агентство Keystone-ATS.

«Официальный визит Шмыгаля в Швейцарию отменен. По форс-мажорным причинам», — передает ТАСС информацию агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Шмыгаль должен был участвовать в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая планировалась на 17-18 октября в Лозанне. Мероприятие организовывается совместно со Швейцарией.

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Запланированный на 16 октября официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен из-за форс-мажорных обстоятельств. Подробности данных обстоятельств не были разглашены, передает информационное агентство Keystone-ATS. «Официальный визит Шмыгаля в Швейцарию отменен. По форс-мажорным причинам», — передает ТАСС информацию агентства. Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Шмыгаль должен был участвовать в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая планировалась на 17-18 октября в Лозанне. Мероприятие организовывается совместно со Швейцарией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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