Распространение фотографий с «копеечными» ценами в думской столовой является попыткой дискредитации Госдумы. Такое заявление сделал депутат Ярослав Нилов, опубликовав фотографию с меню.
«Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки», — передает слова Нилова РИА Новости. Он продемонстрировал меню, в котором цены на блюда, например, отварные макароны за 99 рублей и блинчик с мясом за 154 рубля, вполне сравнимы с ценами в других заведениях общественного питания.
Нилов подчеркнул, что обсуждение стоимости обедов в Госдуме отвлекает от более важных вопросов, таких как бюджет и поддержка регионов. По его словам, многие сотрудники приносят еду из дома.
В интернете появилась фотография чека якобы из столовой Госдумы, где обед из двух блюд стоит 150 рублей. Депутат Амир Хамитов из фракции «Новые люди» также опроверг это, уточнив, что реальная стоимость обеда из шести блюд составляет около 600 рублей. Он также предоставил чек, подтверждающий, что обед с супом, картофельным пюре, куриным биточком и другими блюдами обошелся в 577 рублей.
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