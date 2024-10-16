Якушеву доложили, как в РФ выполняются поручения Путина по «зеленой экономике»

Первый вице-спикер Совфеда и врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев обсудил с депутатом Госдумы РФ Викторией Абрамченко выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по «зеленой экономике». Деталями разговора поделился сам Якушев.
«[Сортировка отходов и их повторное использование] это — лишь часть задач в рамках партпроекта „Зеленая экономика“. Мы обсудили с [Абрамченко] и другие приоритетные направления работы партии, направленные на объединение усилий различных ведомств для пользы людей и страны», — заявил Владимир Якушев. Его слова приводит сайт «Единой России».
К 2030 году планируется прийти к полной сортировке всех твердых коммунальных отходов и сокращению полигонного захоронения вдвое, с переработкой 25% отходов в новое сырье. Решение этих задач лежит на всех регионах и будет достигаться совместными усилиями с региональными отделениями «Единой России». Виктория Абрамченко поделилась, как это будет реализовано.
«Для достижения целей, поставленных главой государства, необходимо создание большого количества перерабатывающих предприятий, которые позволят вовлекать отходы в экономический оборот. Также необходимы честные утилизаторы, но и им, как показывает практика, необходима помощь государства», — сообщила Абрамченко.
Чтобы приблизить создание экономики полного цикла, партия планирует провести ряд лекций в школах и вузах. Также в планах организовывать форумы по энергосбережению в регионах и тематические конкурсы. Таким образом большое число людей окажется вовлеченным в строительство экономики будущего.
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