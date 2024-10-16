Якушеву доложили, как в РФ выполняются поручения Путина по «зеленой экономике»

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Якушев обсудил приоритетные направления работы "Единой России"
Якушев обсудил приоритетные направления работы "Единой России" Фото:

Первый вице-спикер Совфеда и врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев обсудил с депутатом Госдумы РФ Викторией Абрамченко выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по «зеленой экономике». Деталями разговора поделился сам Якушев. 

«[Сортировка отходов и их повторное использование] это — лишь часть задач в рамках партпроекта „Зеленая экономика“. Мы обсудили с [Абрамченко] и другие приоритетные направления работы партии, направленные на объединение усилий различных ведомств для пользы людей и страны», — заявил Владимир Якушев. Его слова приводит сайт «Единой России». 

К 2030 году планируется прийти к полной сортировке всех твердых коммунальных отходов и сокращению полигонного захоронения вдвое, с переработкой 25% отходов в новое сырье. Решение этих задач лежит на всех регионах и будет достигаться совместными усилиями с региональными отделениями «Единой России». Виктория Абрамченко поделилась, как это будет реализовано.  

«Для достижения целей, поставленных главой государства, необходимо создание большого количества перерабатывающих предприятий, которые позволят вовлекать отходы в экономический оборот. Также необходимы честные утилизаторы, но и им, как показывает практика, необходима помощь государства», — сообщила Абрамченко. 

Чтобы приблизить создание экономики полного цикла, партия планирует провести ряд лекций в школах и вузах. Также в планах организовывать форумы по энергосбережению в регионах и тематические конкурсы. Таким образом большое число людей окажется вовлеченным в строительство экономики будущего. 

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Первый вице-спикер Совфеда и врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев обсудил с депутатом Госдумы РФ Викторией Абрамченко выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по «зеленой экономике». Деталями разговора поделился сам Якушев.  «[Сортировка отходов и их повторное использование] это — лишь часть задач в рамках партпроекта „Зеленая экономика“. Мы обсудили с [Абрамченко] и другие приоритетные направления работы партии, направленные на объединение усилий различных ведомств для пользы людей и страны», — заявил Владимир Якушев. Его слова приводит сайт «Единой России».  К 2030 году планируется прийти к полной сортировке всех твердых коммунальных отходов и сокращению полигонного захоронения вдвое, с переработкой 25% отходов в новое сырье. Решение этих задач лежит на всех регионах и будет достигаться совместными усилиями с региональными отделениями «Единой России». Виктория Абрамченко поделилась, как это будет реализовано.   «Для достижения целей, поставленных главой государства, необходимо создание большого количества перерабатывающих предприятий, которые позволят вовлекать отходы в экономический оборот. Также необходимы честные утилизаторы, но и им, как показывает практика, необходима помощь государства», — сообщила Абрамченко.  Чтобы приблизить создание экономики полного цикла, партия планирует провести ряд лекций в школах и вузах. Также в планах организовывать форумы по энергосбережению в регионах и тематические конкурсы. Таким образом большое число людей окажется вовлеченным в строительство экономики будущего. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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