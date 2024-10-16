Генсек НАТО выступил за переговоры с Россией, но с одним нюансом

Генсек НАТО Рютте: Киев должен вести переговоры с РФ с позиции силы
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Украина должна продолжать сражаться, заявил Рютте
Украина должна продолжать сражаться, заявил Рютте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО поддерживает идею переговоров Украины с Россией. Однако Киев должен продолжать сражаться и вести диалог с позиции силы. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте.

«Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла начать переговоры с Россией с позиции силы», — передает слова Рютте официальный канал НАТО на YouTube. Он добавил, что альянсу необходимо обеспечить Украину всем необходимым, чтобы Киев был в состоянии сопротивляться натиску ВС РФ.  

Украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время демонстрирует большую готовность к переговорам с Россией на фоне ухудшения ситуации в стране. Большинство американцев также считает, что Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, передает «Национальная служба новостей». 

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НАТО поддерживает идею переговоров Украины с Россией. Однако Киев должен продолжать сражаться и вести диалог с позиции силы. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте. «Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла начать переговоры с Россией с позиции силы», — передает слова Рютте официальный канал НАТО на YouTube. Он добавил, что альянсу необходимо обеспечить Украину всем необходимым, чтобы Киев был в состоянии сопротивляться натиску ВС РФ.   Украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время демонстрирует большую готовность к переговорам с Россией на фоне ухудшения ситуации в стране. Большинство американцев также считает, что Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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