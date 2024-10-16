РБК: зарплаты руководителей в России выросли в два раза

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Почти в два раза выросли зарплаты у управленцев в России Фото:

Зарплаты руководителей в России выросли почти в два раза. Это следует из совместного обзора сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК.

«В январе—сентябре спрос на руководителей среднего и высшего звена вырос на 14%, а зарплаты таких сотрудников — в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает РБК со ссылкой на исследование, которое затронуло количество вакансий и размер зарплат в 30 отраслях.

Быстрее прочих вырос спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе, финансовом секторе, ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Однако в некоторых отраслях спрос на менеджмент падает. К примеру, количество вакансий от госучреждений, предприятий лесной промышленности и металлургической отрасли значительно снизилось. А самый большой рост зарплат зафиксирован среди сотрудников учреждений культуры и искусства.

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Зарплаты руководителей в России выросли почти в два раза. Это следует из совместного обзора сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК. «В январе—сентябре спрос на руководителей среднего и высшего звена вырос на 14%, а зарплаты таких сотрудников — в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает РБК со ссылкой на исследование, которое затронуло количество вакансий и размер зарплат в 30 отраслях. Быстрее прочих вырос спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе, финансовом секторе, ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Однако в некоторых отраслях спрос на менеджмент падает. К примеру, количество вакансий от госучреждений, предприятий лесной промышленности и металлургической отрасли значительно снизилось. А самый большой рост зарплат зафиксирован среди сотрудников учреждений культуры и искусства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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