Российский военный поделился историей о своем сослуживце, который сбил более 50 дронов ВСУ

Боец, сбивший 50 БПЛА, решил, что больше полезен в армии, чем на гражданке
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Оператор дронов Сава сбил восемь украинских БПЛА "Баба Яга"
Оператор дронов Сава сбил восемь украинских БПЛА "Баба Яга" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий с позывным Сава сбил свыше 50 дронов ВСУ. Он уверен, что в армии он может принести больше пользы, чем в гражданской жизни. Об этом заявил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» Битник. 

«Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей», — заявил Битник. Его слова передает РИА Новости. Сам Сава считает, что может быть более полезным в армии, чем на гражданке, и стремится подать пример своим сыновьям.

Военный награжден медалью Суворова за мужество. Среди сбитых им беспилотников также значатся восемь украинских крупных БПЛА «Баба Яга».

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Российский военнослужащий с позывным Сава сбил свыше 50 дронов ВСУ. Он уверен, что в армии он может принести больше пользы, чем в гражданской жизни. Об этом заявил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» Битник.  «Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей», — заявил Битник. Его слова передает РИА Новости. Сам Сава считает, что может быть более полезным в армии, чем на гражданке, и стремится подать пример своим сыновьям. Военный награжден медалью Суворова за мужество. Среди сбитых им беспилотников также значатся восемь украинских крупных БПЛА «Баба Яга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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