Российский военнослужащий с позывным Сава сбил свыше 50 дронов ВСУ. Он уверен, что в армии он может принести больше пользы, чем в гражданской жизни. Об этом заявил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» Битник.
«Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей», — заявил Битник. Его слова передает РИА Новости. Сам Сава считает, что может быть более полезным в армии, чем на гражданке, и стремится подать пример своим сыновьям.
Военный награжден медалью Суворова за мужество. Среди сбитых им беспилотников также значатся восемь украинских крупных БПЛА «Баба Яга».
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