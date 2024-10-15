Квадроберы вызвали страх у большей части россиян

Три четверти граждан РФ считают увлечение ребенка квадробикой (квадробингом) поводом для беспокойства. Эта информация содержится в отчете о результатах телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Увлечение ребенка квадробикой считают поводом для беспокойства 74% респондентов. Еще 18% — не видят причин для волнения, а 8% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос», — цитируют «Ведомости» данные ВЦИОМ. Аналитики опросили 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Квадробика является популярным движением, в основном среди детей. Оно подразумевает копирование поведения животных. Врачи рассматривают подобные увлечения как часть процесса самоидентификации. В возрасте от 10 до 13 лет дети активно ищут себя, пробуя разные образы, отмечают эксперты.
Ранее семейный психолог Олеся Покусаева в интервью RT выразила мнение, что увлечение квадробингом не несет опасности для психологически здорового ребенка. В этом со специалистом соглашается народный артист РФ Сергей Безруков. На фоне того, что депутаты Госдумы все активнее борются с квадроберами, в Кремле заявляют, что не интересуются этой темой.
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