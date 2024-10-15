В Москве взорвали авто бизнесмена, у подозреваемого нашли схрон оружия: известное к утру 16 октября

В Москве задержали подозреваемого в подрыве машины бизнесмена

16 октября 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют все детали произошедшего (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства взрыва самодельного взрывного устройства в Москве 15 октября на улице Профсоюзной. Во время происшествия пострадало три человека, включая ребенка. Основной версией причин произошедшего является бизнес-конфликт, в ходе которого совершено покушение на предпринимателя Виктора Мишачева, владеющего ресторанным бизнесом в нескольких городах России. Злоумышленником мог стать его партнер. О новых деталях ЧП — в материале URA.RU. Что известно о подрыве Взрыв автомобиля Tank произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате инцидента пострадали три человека. Среди них — шестилетний ребенок. Одному из травмированных пришлось ампутировать руку. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов. Мощность взрыва оценивается в 30 граммов в тротиловом эквиваленте Фото: Илья Московец © URA.RU Владельцем подорванной машины является генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Он владеет долями в 13 ресторанах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, идет расследование. Одна из основных версий мотива покушения на убийство — бизнес-конфликт. Подозреваемый в подрыве был задержан Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и покушении на убийство двух и более лиц задержали «при координирующей роли столичной прокуратуры». Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения обнаружили по месту проживания. В ближайшее время мужчину передадут следователям. Злоумышленник мог быть бизнес-партнером Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, по предварительным данным, оказался бизнес-партнером пострадавшего. Эти сведения озвучили в СК РФ. Там подчеркнули, что следствие продолжает устанавливать мотивы и обстоятельства произошедшего, а также выяснять характер отношений между подозреваемым и пострадавшим. У подозреваемого нашли схрон с оружием В квартире у подозреваемого нашли тайник с оружием (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля был обнаружен потайной склад оружия. Об этом сообщается в telegram-канале ГСУ СК России по Москве. «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого найден схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — прокомментировали в ведомстве. В деле найден «украинский след» Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, является украинским налогоплательщиком. Такую версию озвучил осведомленный источник РИА Новости. По данным telegram-канала Baza, подозреваемый имеет гражданство Республики Беларусь. Он владеет долями во многих бизнесах, в том числе и в «Шейкер групп», руководителем которой является Мишачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства взрыва самодельного взрывного устройства в Москве 15 октября на улице Профсоюзной. Во время происшествия пострадало три человека, включая ребенка. Основной версией причин произошедшего является бизнес-конфликт, в ходе которого совершено покушение на предпринимателя Виктора Мишачева, владеющего ресторанным бизнесом в нескольких городах России. Злоумышленником мог стать его партнер. О новых деталях ЧП — в материале URA.RU. Взрыв автомобиля Tank произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате инцидента пострадали три человека. Среди них — шестилетний ребенок. Одному из травмированных пришлось ампутировать руку. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов. Владельцем подорванной машины является генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Он владеет долями в 13 ресторанах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, идет расследование. Одна из основных версий мотива покушения на убийство — бизнес-конфликт. Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и покушении на убийство двух и более лиц задержали «при координирующей роли столичной прокуратуры». Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения обнаружили по месту проживания. В ближайшее время мужчину передадут следователям. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, по предварительным данным, оказался бизнес-партнером пострадавшего. Эти сведения озвучили в СК РФ. Там подчеркнули, что следствие продолжает устанавливать мотивы и обстоятельства произошедшего, а также выяснять характер отношений между подозреваемым и пострадавшим. По месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля был обнаружен потайной склад оружия. Об этом сообщается в telegram-канале ГСУ СК России по Москве. «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого найден схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — прокомментировали в ведомстве. Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, является украинским налогоплательщиком. Такую версию озвучил осведомленный источник РИА Новости. По данным telegram-канала Baza, подозреваемый имеет гражданство Республики Беларусь. Он владеет долями во многих бизнесах, в том числе и в «Шейкер групп», руководителем которой является Мишачев.