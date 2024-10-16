В Петербурге помогут трудным подросткам

В Ленинградской области в ноябре откроется центр психологической помощи для подростков и их родителей, оказавшихся в трудной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Нами принято решение о создании регионального центра психологической помощи несовершеннолетним. <...> Но этот центр мы уже откроем в ноябре. А в декабре структурные подразделения заработают в четырех районах Ленинградской области и в Гатчинском муниципальном округе. Здесь мы выступаем экспериментальной площадкой», — сказал Дрозденко во время семинара-совещания «Управленческая мастерская», который проходил в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Глава области отметил, что на реализацию проекта психологической помощи несовершеннолетним были затрачены бюджетные средства.
Центр будет предоставлять комплексные услуги в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Такая трехуровневая модель позволит оказывать помощь на уровне образовательных учреждений всего региона. Кроме того, по словам губернатора, инициатива может быть распространена в дальнейшем и на другие регионы России.
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