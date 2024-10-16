«Аллах свидетель»: депутат Госдумы ответил Кадырову на обвинение в заказе убийства

Депутат ГД от Ингушетии Барахоев опроверг обвинения в покушении на Кадырова
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Депутат Барахоев заявил, что ничего не знает о покушении на Кадырова
Депутат Барахоев заявил, что ничего не знает о покушении на Кадырова Фото:

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в попытке его убийства. Он заявил, что ничего не знает об этом.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — передает слова Барахоева ТАСС. Он добавил, что не имеет к этому никакого отношения.

Рамзан Кадыров 10 октября выдвинул обвинения в адрес трех высокопоставленных политиков — депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, заявив, что они якобы заказали его убийство. Кадыров потребовал от обвиняемых доказать свою невиновность, пригрозив в противном случае объявить им кровную месть. Эксперт Евгений Минченко охарактеризовал сложившуюся ситуацию на Северном Кавказе как самый серьезный кризис за последнее десятилетие, учитывая влиятельность фигур, вовлеченных в конфликт.

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Депутат Госдумы Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в попытке его убийства. Он заявил, что ничего не знает об этом. «Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — передает слова Барахоева ТАСС. Он добавил, что не имеет к этому никакого отношения. Рамзан Кадыров 10 октября выдвинул обвинения в адрес трех высокопоставленных политиков — депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, заявив, что они якобы заказали его убийство. Кадыров потребовал от обвиняемых доказать свою невиновность, пригрозив в противном случае объявить им кровную месть. Эксперт Евгений Минченко охарактеризовал сложившуюся ситуацию на Северном Кавказе как самый серьезный кризис за последнее десятилетие, учитывая влиятельность фигур, вовлеченных в конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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