«Аллах свидетель»: депутат Госдумы ответил Кадырову на обвинение в заказе убийства

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в попытке его убийства. Он заявил, что ничего не знает об этом.
«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — передает слова Барахоева ТАСС. Он добавил, что не имеет к этому никакого отношения.
Рамзан Кадыров 10 октября выдвинул обвинения в адрес трех высокопоставленных политиков — депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, заявив, что они якобы заказали его убийство. Кадыров потребовал от обвиняемых доказать свою невиновность, пригрозив в противном случае объявить им кровную месть. Эксперт Евгений Минченко охарактеризовал сложившуюся ситуацию на Северном Кавказе как самый серьезный кризис за последнее десятилетие, учитывая влиятельность фигур, вовлеченных в конфликт.
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