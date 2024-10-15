15 октября 2024

ЦБ: возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует ужесточения ДКП

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В Центробанке ожидают снижения инфляции в 2025 году
В Центробанке ожидают снижения инфляции в 2025 году Фото:

Возвращение инфляции в России к целевому уровню 4% в следующем году требует ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Центробанка РФ.

«Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим... В условиях значительного повышения утильсбора на авто и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — заявлено в бюллетене.

На последнем заседании ЦБ повысил ставку до 19%. Глава организации Эльвира Набиуллина не исключила ранее дальнейшего ужесточения ДКП.

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Возвращение инфляции в России к целевому уровню 4% в следующем году требует ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Центробанка РФ. «Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим... В условиях значительного повышения утильсбора на авто и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — заявлено в бюллетене. На последнем заседании ЦБ повысил ставку до 19%. Глава организации Эльвира Набиуллина не исключила ранее дальнейшего ужесточения ДКП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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