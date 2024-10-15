ЦБ: возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует ужесточения ДКП

Возвращение инфляции в России к целевому уровню 4% в следующем году требует ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Центробанка РФ.
«Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим... В условиях значительного повышения утильсбора на авто и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — заявлено в бюллетене.
На последнем заседании ЦБ повысил ставку до 19%. Глава организации Эльвира Набиуллина не исключила ранее дальнейшего ужесточения ДКП.
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