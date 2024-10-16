Врач рассказала о серьезных последствиях храпа у детей

Врач Ефимова: длительный храп у ребенка приводит к серьезным последствиям

16 октября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Детский храп опасен для здоровья, отметила Елена Ефимова Фото: Илья Московец © URA.RU Длительный храп у детей приводит к серьезным последствиям. Об этом рассказала детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Елена Ефимова. «Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп может приводить к недержанию мочи», — заявила Елена Ефимова, ее слова приводит « Газета.ru ». Самым опасным является синдром обструктивного апноэ сна (состояние, когда у человека во время сна останавливается дыхание — прим. URA.RU). Поэтому необходимо как можно скорее обратиться к врачу и выявить причину храпа. Заниматься самолечением не стоит. Ранее врач Алигусейн Алиев сообщил об опасности аденоидов для детей. Причина их появления — это повышенная антигенная нагрузка. Если ребенок переболел некоторыми вирусными заболеваниями, например инфекционный мононуклеоз, то аденоиды могут не уменьшиться после выздоровления. Когда они увеличены, есть риск, что изменится прикус, появится храп, а также начнется постоянный насморк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Длительный храп у детей приводит к серьезным последствиям. Об этом рассказала детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Елена Ефимова. «Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп может приводить к недержанию мочи», — заявила Елена Ефимова, ее слова приводит «Газета.ru». Самым опасным является синдром обструктивного апноэ сна (состояние, когда у человека во время сна останавливается дыхание — прим. URA.RU). Поэтому необходимо как можно скорее обратиться к врачу и выявить причину храпа. Заниматься самолечением не стоит. Ранее врач Алигусейн Алиев сообщил об опасности аденоидов для детей. Причина их появления — это повышенная антигенная нагрузка. Если ребенок переболел некоторыми вирусными заболеваниями, например инфекционный мононуклеоз, то аденоиды могут не уменьшиться после выздоровления. Когда они увеличены, есть риск, что изменится прикус, появится храп, а также начнется постоянный насморк.