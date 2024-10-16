«Как будто нас туда зовут»: Слуцкий заявил, что футболисты РФ не нужны в Азии

Слуцкий выразил сомнения в востребованности футболистов РФ в Азии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий не уверен, что российские футболисты смогут принять участие в азиатской Лиге чемпионов
Слуцкий не уверен, что российские футболисты смогут принять участие в азиатской Лиге чемпионов Фото:

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скептически отнесся к идее перехода российских команд в Азиатскую футбольную конфедерацию после исключения из европейских турниров. Он отметил, что Россию туда никто не приглашает, а Международная федерация футбола (ФИФА) вряд ли разрешит это, предвидя возможные проблемы.

«А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти», — заявил Слуцкий в интервью Sport24.ru. Он также усомнился, что азиатские клубы согласятся играть с российскими.

Слуцкий является руководителем китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» с начала этого года. К настоящему моменту клуб занимает престижное второе место в рейтинге китайской Суперлиги, набрав 61 очко. Отставание от лидера составляет всего два очка. Также стоит отметить, что за рубежом Слуцкий известен благодаря своей работе в английском клубе «Халл Сити» и нидерландском «Витессе», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скептически отнесся к идее перехода российских команд в Азиатскую футбольную конфедерацию после исключения из европейских турниров. Он отметил, что Россию туда никто не приглашает, а Международная федерация футбола (ФИФА) вряд ли разрешит это, предвидя возможные проблемы. «А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти», — заявил Слуцкий в интервью Sport24.ru. Он также усомнился, что азиатские клубы согласятся играть с российскими. Слуцкий является руководителем китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» с начала этого года. К настоящему моменту клуб занимает престижное второе место в рейтинге китайской Суперлиги, набрав 61 очко. Отставание от лидера составляет всего два очка. Также стоит отметить, что за рубежом Слуцкий известен благодаря своей работе в английском клубе «Халл Сити» и нидерландском «Витессе», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...