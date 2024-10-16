«Как будто нас туда зовут»: Слуцкий заявил, что футболисты РФ не нужны в Азии

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скептически отнесся к идее перехода российских команд в Азиатскую футбольную конфедерацию после исключения из европейских турниров. Он отметил, что Россию туда никто не приглашает, а Международная федерация футбола (ФИФА) вряд ли разрешит это, предвидя возможные проблемы.
«А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти», — заявил Слуцкий в интервью Sport24.ru. Он также усомнился, что азиатские клубы согласятся играть с российскими.
Слуцкий является руководителем китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» с начала этого года. К настоящему моменту клуб занимает престижное второе место в рейтинге китайской Суперлиги, набрав 61 очко. Отставание от лидера составляет всего два очка. Также стоит отметить, что за рубежом Слуцкий известен благодаря своей работе в английском клубе «Халл Сити» и нидерландском «Витессе», передает RT.
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