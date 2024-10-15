Orducu: в Турции расследуют смерть пропавшей россиянки после обнаружения тела

В провинции Орду, расположенной на севере Турции, найдено тело россиянки Маргариты Караджи, пропавшей 8 октября. Об этом сообщает местная газета Orducu. В статье уточняется, что расследование инцидента уже начато.
«Во вторник в 15.00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе. В ореховой роще», — передает издание Orducu. Для выяснения причин смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Согласно данным газеты, тревогу о пропаже 57-летней Караджи забили ее родственники 8 октября. В тот день женщина покинула свой дом в районе Алтынорду и не вернулась. Вскоре после этого были организованы поиски, в которых активно участвовали также пользователи социальных сетей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.