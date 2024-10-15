15 октября 2024

Orducu: в Турции расследуют смерть пропавшей россиянки после обнаружения тела

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело россиянки обнаружили в лесу
Тело россиянки обнаружили в лесу Фото:

В провинции Орду, расположенной на севере Турции, найдено тело россиянки Маргариты Караджи, пропавшей 8 октября. Об этом сообщает местная газета Orducu. В статье уточняется, что расследование инцидента уже начато.

«Во вторник в 15.00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе. В ореховой роще», — передает издание Orducu. Для выяснения причин смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно данным газеты, тревогу о пропаже 57-летней Караджи забили ее родственники 8 октября. В тот день женщина покинула свой дом в районе Алтынорду и не вернулась. Вскоре после этого были организованы поиски, в которых активно участвовали также пользователи социальных сетей.

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В провинции Орду, расположенной на севере Турции, найдено тело россиянки Маргариты Караджи, пропавшей 8 октября. Об этом сообщает местная газета Orducu. В статье уточняется, что расследование инцидента уже начато. «Во вторник в 15.00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе. В ореховой роще», — передает издание Orducu. Для выяснения причин смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно данным газеты, тревогу о пропаже 57-летней Караджи забили ее родственники 8 октября. В тот день женщина покинула свой дом в районе Алтынорду и не вернулась. Вскоре после этого были организованы поиски, в которых активно участвовали также пользователи социальных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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