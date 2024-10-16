Бельгия отказала российским компаниям в разблокировке активов

РБК: Бельгия не стала размораживать активы Т-Банка и «БКС мир инвестиций»

16 октября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Бельгия не стала разблокировать активы Т-Банка и «БКС мир инвестиций» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бельгия отказала российским финансовым компаниям в разморозке их замороженных активов за границей. Об этом сообщили представители брокера «БКС мир инвестиций» и онлайн-банка Т-банк. «Отказ действительно был, мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов», — передает слова представителя брокера РБК. Заявка была подана в конце 2022 года. Т-банк также получил отказ в разблокировке активов. Ранее банк ВТБ и оператор ETF-фондов FinEx также получали отказ в разблокировке активов. Казначейство Бельгии аргументировало свои действия санкциями ЕС, согласно которым бумаги должны оставаться замороженными. В ВТБ продолжают добиваться разблокировки, а FinEx назвал эти действия «нарушением принципа разумности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бельгия отказала российским финансовым компаниям в разморозке их замороженных активов за границей. Об этом сообщили представители брокера «БКС мир инвестиций» и онлайн-банка Т-банк. «Отказ действительно был, мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов», — передает слова представителя брокера РБК. Заявка была подана в конце 2022 года. Т-банк также получил отказ в разблокировке активов. Ранее банк ВТБ и оператор ETF-фондов FinEx также получали отказ в разблокировке активов. Казначейство Бельгии аргументировало свои действия санкциями ЕС, согласно которым бумаги должны оставаться замороженными. В ВТБ продолжают добиваться разблокировки, а FinEx назвал эти действия «нарушением принципа разумности».