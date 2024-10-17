В Екатеринбурге перекрыли метро, силовики запрещают снимать. Видео

В Екатеринбурге перекрыли станцию метро «Ботаническая»
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Концерт на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, безопасность, полиция, метро
Перекрыли станцию метро около 21:00 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекрыли станцию метро «Ботаническая». На месте работают силовые структуры, которые запрещают снимать происходящее.

«В данный момент перекрыли станцию метро „Ботаническая“, на месте силовики и запрещают снимать», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Перекрытие произошло 17 октября около 21:00 по местному времени.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге перекрыли станцию метро «Ботаническая». На месте работают силовые структуры, которые запрещают снимать происходящее. «В данный момент перекрыли станцию метро „Ботаническая“, на месте силовики и запрещают снимать», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Перекрытие произошло 17 октября около 21:00 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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