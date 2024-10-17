Перекрыли станцию метро около 21:00 (архивное фото)
В Екатеринбурге перекрыли станцию метро «Ботаническая». На месте работают силовые структуры, которые запрещают снимать происходящее.
«В данный момент перекрыли станцию метро „Ботаническая“, на месте силовики и запрещают снимать», — передает telegram-канал «Бандитский Екатеринбург». Перекрытие произошло 17 октября около 21:00 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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