НАТО дала зловещий сигнал России

Командир батальона Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве — сигнал для России

07 октября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Стало известно о присутствии войск НАТО в Литве Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Присутствие войск НАТО в Литве служит сигналом для России. Задачей войск является обеспечение безопасности литовцев и сдерживание российских сил, сообщил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс. «Мы здесь, чтобы сдерживать силы России. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли. … Это сигнал не только для литовцев, но и для врагов: „Не шутите с нами“», — заявил Шиллеманс в разговоре с Delfi . Подполковник выразил мнение о якобы существующей угрозе для Литвы со стороны России, что стало еще одной причиной нахождения войск НАТО в Литве. Он призвал Москву не угрожать солдатам альянса. Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что НАТО хочет создать дополнительные 49 боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять из пяти тысяч военных. Кроме того, у альянса есть планы в связи с «российской угрозой» увеличить число подразделений ПВО в пять раз, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Присутствие войск НАТО в Литве служит сигналом для России. Задачей войск является обеспечение безопасности литовцев и сдерживание российских сил, сообщил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс. «Мы здесь, чтобы сдерживать силы России. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли. … Это сигнал не только для литовцев, но и для врагов: „Не шутите с нами“», — заявил Шиллеманс в разговоре с Delfi. Подполковник выразил мнение о якобы существующей угрозе для Литвы со стороны России, что стало еще одной причиной нахождения войск НАТО в Литве. Он призвал Москву не угрожать солдатам альянса. Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что НАТО хочет создать дополнительные 49 боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять из пяти тысяч военных. Кроме того, у альянса есть планы в связи с «российской угрозой» увеличить число подразделений ПВО в пять раз, пишет «Национальная служба новостей».