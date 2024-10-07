НАТО дала зловещий сигнал России

Командир батальона Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве — сигнал для России
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Стало известно о присутствии войск НАТО в Литве Фото:
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Присутствие войск НАТО в Литве служит сигналом для России. Задачей войск является обеспечение безопасности литовцев и сдерживание российских сил, сообщил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс.

«Мы здесь, чтобы сдерживать силы России. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли. … Это сигнал не только для литовцев, но и для врагов: „Не шутите с нами“», — заявил Шиллеманс в разговоре с Delfi.

Подполковник выразил мнение о якобы существующей угрозе для Литвы со стороны России, что стало еще одной причиной нахождения войск НАТО в Литве. Он призвал Москву не угрожать солдатам альянса.

Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что НАТО хочет создать дополнительные 49 боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять из пяти тысяч военных. Кроме того, у альянса есть планы в связи с «российской угрозой» увеличить число подразделений ПВО в пять раз, пишет «Национальная служба новостей».

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Присутствие войск НАТО в Литве служит сигналом для России. Задачей войск является обеспечение безопасности литовцев и сдерживание российских сил, сообщил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс. «Мы здесь, чтобы сдерживать силы России. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли. … Это сигнал не только для литовцев, но и для врагов: „Не шутите с нами“», — заявил Шиллеманс в разговоре с Delfi. Подполковник выразил мнение о якобы существующей угрозе для Литвы со стороны России, что стало еще одной причиной нахождения войск НАТО в Литве. Он призвал Москву не угрожать солдатам альянса. Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что НАТО хочет создать дополнительные 49 боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять из пяти тысяч военных. Кроме того, у альянса есть планы в связи с «российской угрозой» увеличить число подразделений ПВО в пять раз, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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