Путин: все участники БРИКС хотят разрешить конфликт на Украине как можно быстрее

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Участники БРИКС и партнеры России проявляют внимание к конфликту и ищут пути его разрешения, заявил Путин Фото:

Все участники БРИКС и партнеры России настроены на то, чтобы разрешить конфликт на Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.

«Мы благодарны, что наши партнеры проявляют внимание в этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.

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Все участники БРИКС и партнеры России настроены на то, чтобы разрешить конфликт на Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «Мы благодарны, что наши партнеры проявляют внимание в этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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