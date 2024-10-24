Путин: все участники БРИКС хотят разрешить конфликт на Украине как можно быстрее

24 октября 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Участники БРИКС и партнеры России проявляют внимание к конфликту и ищут пути его разрешения, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все участники БРИКС и партнеры России настроены на то, чтобы разрешить конфликт на Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «Мы благодарны, что наши партнеры проявляют внимание в этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все участники БРИКС и партнеры России настроены на то, чтобы разрешить конфликт на Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «Мы благодарны, что наши партнеры проявляют внимание в этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.