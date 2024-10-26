Беспилотники «Хезболлах» атаковали израильскую военную базу в Афуле

27 октября 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

БПЛА ударили по военной базе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Шиитская организация «Хезболлах» заявила о применении беспилотных летательных аппаратов для удара по военной базе израильской армии в окрестностях Афулы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале организации. «Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», — указывается в тексте заявления «Хезболлах». Кроме атаки на Афулу, боевики «Хезболлах» также открыли огонь по пограничному городу Кирьят-Шмона и поселению Шомера, где расположены части израильской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шиитская организация «Хезболлах» заявила о применении беспилотных летательных аппаратов для удара по военной базе израильской армии в окрестностях Афулы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале организации. «Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», — указывается в тексте заявления «Хезболлах». Кроме атаки на Афулу, боевики «Хезболлах» также открыли огонь по пограничному городу Кирьят-Шмона и поселению Шомера, где расположены части израильской армии.