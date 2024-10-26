26 октября 2024

Беспилотники «Хезболлах» атаковали израильскую военную базу в Афуле

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БПЛА ударили по военной базе Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Шиитская организация «Хезболлах» заявила о применении беспилотных летательных аппаратов для удара по военной базе израильской армии в окрестностях Афулы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале организации.

«Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», — указывается в тексте заявления «Хезболлах». Кроме атаки на Афулу, боевики «Хезболлах» также открыли огонь по пограничному городу Кирьят-Шмона и поселению Шомера, где расположены части израильской армии.

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Шиитская организация «Хезболлах» заявила о применении беспилотных летательных аппаратов для удара по военной базе израильской армии в окрестностях Афулы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале организации. «Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», — указывается в тексте заявления «Хезболлах». Кроме атаки на Афулу, боевики «Хезболлах» также открыли огонь по пограничному городу Кирьят-Шмона и поселению Шомера, где расположены части израильской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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