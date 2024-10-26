Беспилотники «Хезболлах» атаковали израильскую военную базу в Афуле

БПЛА ударили по военной базе
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Шиитская организация «Хезболлах» заявила о применении беспилотных летательных аппаратов для удара по военной базе израильской армии в окрестностях Афулы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале организации.
«Беспилотники, запущенные бойцами исламского сопротивления, точно поразили штаб и казарму неприятельских сил на базе к востоку от Афулы», — указывается в тексте заявления «Хезболлах». Кроме атаки на Афулу, боевики «Хезболлах» также открыли огонь по пограничному городу Кирьят-Шмона и поселению Шомера, где расположены части израильской армии.
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