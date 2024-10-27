Путин заявил об ускорении темпа наступления ВС РФ по всей линии фронта

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Глава РФ Владимир Путин заявил о том, что ВС РФ уверенно продвигаются по всей ЛБС
Глава РФ Владимир Путин заявил о том, что ВС РФ уверенно продвигаются по всей ЛБС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Темпы наступления российских войск увеличиваются по всей линии боевого соприкосновения на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами <...> Темпы наступления... увеличиваются», — сообщил Владимир Путин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

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Темпы наступления российских войск увеличиваются по всей линии боевого соприкосновения на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами <...> Темпы наступления... увеличиваются», — сообщил Владимир Путин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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