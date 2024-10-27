Россиянам рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

В Московской области распространяется новый вид мошенничества, связанный с вымогательством денег под видом долгов за коммунальные услуги. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ЖКХ, контактируя с жителями региона по телефону, через СМС или мессенджеры, сообщил председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.
«В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги», — поделился Чаплин в беседе с РИА Новости.
Для защиты от таких афер депутат дал несколько советов: не делиться личными данными по телефону или в сообщениях, проверять номера звонящих и обращаться за подтверждением информации в официальные службы. Он также рекомендовал сохранять все подозрительные сообщения и уведомления для возможного обращения в правоохранительные органы.
«Кроме указанных советов, важно также сохранять бдительность в отношении любых финансовых транзакций. Не переводите деньги на счета, указанные в подозрительных сообщениях, и избегайте использования незнакомых платежных систем. <...> Прежде чем совершать любую операцию, уточните информацию у знакомых или родственников, которые могут оказать помощь», — отметил Чаплин.
Он также подчеркнул важность регулярного получения актуальной информации от управляющих компаний или других коммунальных служб. Парламентарий указал, что многие организации ведут официальные веб-сайты и активно используют страницы в соцсетях для распространения свежих новостей и оповещений о фактах мошенничества.
Ранее аналитики компании «Мегафон» сообщили о значительном увеличении числа атак с использованием мобильных банковских троянов в России. С начала текущего года зафиксирован рост таких инцидентов в 3,5 раза. Преступники часто используют вирусные приложения, которые имитируют официальные банковские программы для смартфонов. Основными каналами распространения вредоносного ПО являются сообщения в мессенджерах, СМС и электронные письма, а также APK-файлы.
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