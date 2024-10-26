Обнародованы архивные материалы о японских микробиологах-убийцах

Управление ФСБ по Забайкальскому краю передало в одну из библиотек в Чите архивные материалы, связанные с деятельностью Като Цунэнори, командира филиала спецотряда №731, во времена Второй мировой войны. Эти материалы раскрывают роль Цунэнори в подготовке бактериологических опытов японской армии.
«Цунэнори был важным лицом в вопросах подготовки бактериологической войны против нашей страны, он был командиром филиала отряда №731 в Хайларе. <...> Как видно из материалов дела, его подробные показания еще в 1948 году убедительно раскрывали преступления японской армии по производству и применению бактериологического оружия. В деле имеется отметка, что оно было затребовано для составления справки при подготовке Хабаровского процесса над военными преступниками», — рассказали ТАСС в библиотеке.
Отряд №731, созданный японцами для проведения бактериологических исследований, стал известен благодаря своей жестокости и проведению экспериментов на людях. Цунэнори был одним из ключевых фигур этого отряда в период его деятельности в Хайларе. Отряд по опытам над людьми был организован в 1936 году под руководством японского микробиолога и военного хирурга, генерал-лейтенанта армии Японии Сиро Исии.
Cолдаты Советской армии в 1945 году захватили Цунэнори и отправили его в СССР, где в 1948 году он был осужден на 25 лет тюрьмы. Переданные сейчас архивные материалы содержат не только протоколы допросов, но и признательные показания «работников» отряда, что делает их важным источником для изучения этого периода истории.
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