При приближении к переговорам киевский режим «отползает от договоренности». Несмотря на готовность России к решению конфликта, украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«И каждый раз, когда эти переговоры вроде бы завязывались, вроде бы, приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договоренности», — рассказал Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Лавров подчеркнул, что Россия всегда была готова на переговоры с Украиной, но Зеленский каждый раз отказывался от них. Также глава МИД РФ отметил, что страна ценит стремление Китая, Бразилии и других стратегических партнеров к урегулированию конфликта на Украине.
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