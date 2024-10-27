Лавров объяснил, почему не состоялись переговоры России и Украины

Лавров: перед переговорами киевский режим «отползал от договоренности»
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Украина отказывалась от переговоров, несмотря на то, что Россия была к ним готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Украина отказывалась от переговоров, несмотря на то, что Россия была к ним готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При приближении к переговорам киевский режим «отползает от договоренности». Несмотря на готовность России к решению конфликта, украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И каждый раз, когда эти переговоры вроде бы завязывались, вроде бы, приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договоренности», — рассказал Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда была готова на переговоры с Украиной, но Зеленский каждый раз отказывался от них. Также глава МИД РФ отметил, что страна ценит стремление Китая, Бразилии и других стратегических партнеров к урегулированию конфликта на Украине.

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При приближении к переговорам киевский режим «отползает от договоренности». Несмотря на готовность России к решению конфликта, украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «И каждый раз, когда эти переговоры вроде бы завязывались, вроде бы, приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договоренности», — рассказал Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Лавров подчеркнул, что Россия всегда была готова на переговоры с Украиной, но Зеленский каждый раз отказывался от них. Также глава МИД РФ отметил, что страна ценит стремление Китая, Бразилии и других стратегических партнеров к урегулированию конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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