Барселона — Реал: футбольный чемпионат в Испании, счет, тактика

В Мадриде 26 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу. В нем «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. О том, какой тактике придерживались игроки в легендарном Эль Класико — в материале URA.RU.
Ход игры Барселона — Реал
В первом тайме матча Барселона сделала акцент на укреплении защитных позиций. Команда не давала противнику забить мячи в свои ворота. Такой тактике игроки придерживались до перерыва.
Во второй половине игры каталонцы начали атаковать. На 54 минуте Роберт Левандовски мастерски отправил мяч в угол ворот, открыв счет — 0:1.
Второй гол в ворота Реала не заставил себя долго ждать. Через две минуты Левандовски головой направил мяч в дальний угол. Счет 0:2.
На 77 минуте в ворота Реала прилетел мяч Ламина Ямаля. А незадолго до окончания встречи Рафинья поставил точку — 4:0. Барселона укрепила свои лидерские позиции и опередила мадридцев на шесть очков.
Голы Мбаппе отменили
Килиан Мбаппе из Реала в игре против Барселоны восемь раз попал в офсайд (положение «вне игры»). Звездный футболист стал первым игроком в топ-5 европейских лигах, который более семи раз оказался в положении «вне игры» за один матч. Мбаппе сумел дважды забить ворота каталонцев. Однако судейский состав отменил голы из-за офсайда.
Что такое Эль-Класико
Эль-Класико — общепринятое название матчей между испанскими футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». С момента первого матча в 1902 году команды встречались между собой , как в испанских, так и в международных турнирах.
Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из важнейших в мировом футболе. Они собирают миллионные телевизионные аудитории и регулярно оказываются в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.
Лучшие моменты Эль-Класико
Во время матча Эль-Класико в 2005 году Роналдиньо, известный бразильский футболист, демонстрировал выдающуюся игру. В рамках этой встречи Барселона одержала победу над Реалом с результатом 3:0. Команда смогла завоевать чемпионский титул. Особенно запомнился второй гол бразильца, после которого даже фанаты Реала поднялись со своих мест, чтобы аплодировать исполнению Роналдиньо.
Переход Луиша Фигу из Барселоны в мадридский Реал вызвал большое разочарование среди поклонников каталонского клуба. Самым напряженным моментом стал матч Эль-Класико в 2002 году, когда на поле в адрес Фигу была брошена свиная голова. Так фанаты Барселоны выразили свой гнев к игроку.
Первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком в одном матче) Лионеля Месси. Это вошло в историю матчей Эль-Класико. Один из игроков Барселоны был удален с поля. Команда продолжила игру в меньшинстве. Третий гол забил Месси — это позволило завершить встречу со счетом 3:3
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