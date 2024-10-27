Барселона — Реал: футбольный чемпионат в Испании, счет, тактика

«Барселона» выиграла «Реал» 4:0 в футбольном чемпионате Испании
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Барселона укрепила свои лидерские позиции и опередила мадридцев на шесть очков.
Барселона укрепила свои лидерские позиции и опередила мадридцев на шесть очков. Фото:

В Мадриде 26 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу. В нем «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. О том, какой тактике придерживались игроки в легендарном Эль Класико — в материале URA.RU.

Ход игры Барселона — Реал

В начале игры Барселона укрепляла защиту
В начале игры Барселона укрепляла защиту
Фото:

В первом тайме матча Барселона сделала акцент на укреплении защитных позиций. Команда не давала противнику забить мячи в свои ворота. Такой тактике игроки придерживались до перерыва. 

Во второй половине игры каталонцы начали атаковать. На 54 минуте Роберт Левандовски мастерски отправил мяч в угол ворот, открыв счет — 0:1.

Второй гол в ворота Реала не заставил себя долго ждать. Через две минуты Левандовски головой направил мяч в дальний угол. Счет 0:2.

На 77 минуте в ворота Реала прилетел мяч Ламина Ямаля. А незадолго до окончания встречи Рафинья поставил точку — 4:0. Барселона укрепила свои лидерские позиции и опередила мадридцев на шесть очков.

Голы Мбаппе отменили

Мбаппе попал в офсайд
Мбаппе попал в офсайд
Фото:

Килиан Мбаппе из Реала в игре против Барселоны восемь раз попал в офсайд (положение «вне игры»). Звездный футболист стал первым игроком в топ-5 европейских лигах, который более семи раз оказался в положении «вне игры» за один матч. Мбаппе сумел дважды забить ворота каталонцев. Однако судейский состав отменил голы из-за офсайда.

Что такое Эль-Класико

Эль-Класико — общепринятое название матчей между испанскими футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». С момента первого матча в 1902 году команды встречались между собой , как в испанских, так и в международных турнирах. 

Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из важнейших в мировом футболе. Они собирают миллионные телевизионные аудитории и регулярно оказываются в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.

Лучшие моменты Эль-Класико

Во время матча Эль-Класико в 2005 году Роналдиньо, известный бразильский футболист, демонстрировал выдающуюся игру. В рамках этой встречи Барселона одержала победу над Реалом с результатом 3:0. Команда смогла завоевать чемпионский титул. Особенно запомнился второй гол бразильца, после которого даже фанаты Реала поднялись со своих мест, чтобы аплодировать исполнению Роналдиньо.

Переход Луиша Фигу из Барселоны в мадридский Реал вызвал большое разочарование среди поклонников каталонского клуба. Самым напряженным моментом стал матч Эль-Класико в 2002 году, когда на поле в адрес Фигу была брошена свиная голова. Так фанаты Барселоны выразили свой гнев к игроку. 

Первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком в одном матче) Лионеля Месси. Это вошло в историю матчей Эль-Класико. Один из игроков Барселоны был удален с поля. Команда продолжила игру в меньшинстве. Третий гол забил Месси — это позволило завершить встречу со счетом 3:3

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В Мадриде 26 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу. В нем «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба. О том, какой тактике придерживались игроки в легендарном Эль Класико — в материале URA.RU. Ход игры Барселона — Реал В первом тайме матча Барселона сделала акцент на укреплении защитных позиций. Команда не давала противнику забить мячи в свои ворота. Такой тактике игроки придерживались до перерыва.  Во второй половине игры каталонцы начали атаковать. На 54 минуте Роберт Левандовски мастерски отправил мяч в угол ворот, открыв счет — 0:1. Второй гол в ворота Реала не заставил себя долго ждать. Через две минуты Левандовски головой направил мяч в дальний угол. Счет 0:2. На 77 минуте в ворота Реала прилетел мяч Ламина Ямаля. А незадолго до окончания встречи Рафинья поставил точку — 4:0. Барселона укрепила свои лидерские позиции и опередила мадридцев на шесть очков. Голы Мбаппе отменили Килиан Мбаппе из Реала в игре против Барселоны восемь раз попал в офсайд (положение «вне игры»). Звездный футболист стал первым игроком в топ-5 европейских лигах, который более семи раз оказался в положении «вне игры» за один матч. Мбаппе сумел дважды забить ворота каталонцев. Однако судейский состав отменил голы из-за офсайда. Что такое Эль-Класико Эль-Класико — общепринятое название матчей между испанскими футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». С момента первого матча в 1902 году команды встречались между собой , как в испанских, так и в международных турнирах.  Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из важнейших в мировом футболе. Они собирают миллионные телевизионные аудитории и регулярно оказываются в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий. Лучшие моменты Эль-Класико Во время матча Эль-Класико в 2005 году Роналдиньо, известный бразильский футболист, демонстрировал выдающуюся игру. В рамках этой встречи Барселона одержала победу над Реалом с результатом 3:0. Команда смогла завоевать чемпионский титул. Особенно запомнился второй гол бразильца, после которого даже фанаты Реала поднялись со своих мест, чтобы аплодировать исполнению Роналдиньо. Переход Луиша Фигу из Барселоны в мадридский Реал вызвал большое разочарование среди поклонников каталонского клуба. Самым напряженным моментом стал матч Эль-Класико в 2002 году, когда на поле в адрес Фигу была брошена свиная голова. Так фанаты Барселоны выразили свой гнев к игроку.  Первый хет-трик (три гола, забитые одним игроком в одном матче) Лионеля Месси. Это вошло в историю матчей Эль-Класико. Один из игроков Барселоны был удален с поля. Команда продолжила игру в меньшинстве. Третий гол забил Месси — это позволило завершить встречу со счетом 3:3 .
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