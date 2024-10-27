«Я не думал ломать ему челюсть»: Чимаев рассказал, как одержал победу на UFC

Чимаев сломал челюсть чемпиону Австралии Уиттакеру на турнире UFC
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Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что австралийский чемпион Роберт Уиттакер - не его уровня
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что австралийский чемпион Роберт Уиттакер - не его уровня Фото:

Чеченский боец Хамзат Чимаев победил чемпиона Австралии по борьбе Роберта Уиттакера, сломав ему челюсть. Как рассказал сам боец, во время боя он понял, что противник не его уровня.

«Конечно, я не думал ломать ему челюсть. Это очень быстро случилось. У него что-то кликнуло там, в челюсти. Я даже не понял, думал, я ему шею беру, а оказывается, у ему челюсть взял», — рассказал Хамзат Чимаев, его слова передает Sports24. Чеченский боец отметил, что куража у него перед боем не было — его тело делало то, что умеет. 

Он рассказал, что после прохода понял, что противник не его уровня. По словам чеченского бойца, экс-чемпиона лиги АСА Абубакара Магаева, с которым они боролись вполсилы, повалить в десять раз сложнее, чем Уиттакера. 

Чимаев удивился, что в Австралии существует борьба, как вид спорта. Он добавил, что незнание Уиттакером одного из самых титулованных бойцов в истории Бувайсара Сайтиева — показатель того, что у австралийцев нет борьбы, она там не популярна, потому что таких легендарных людей надо знать. А чеченцев и дагестанцев учить борьбе не надо, это — «их тема», заключил Чимаев.

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Чеченский боец Хамзат Чимаев победил чемпиона Австралии по борьбе Роберта Уиттакера, сломав ему челюсть. Как рассказал сам боец, во время боя он понял, что противник не его уровня. «Конечно, я не думал ломать ему челюсть. Это очень быстро случилось. У него что-то кликнуло там, в челюсти. Я даже не понял, думал, я ему шею беру, а оказывается, у ему челюсть взял», — рассказал Хамзат Чимаев, его слова передает Sports24. Чеченский боец отметил, что куража у него перед боем не было — его тело делало то, что умеет.  Он рассказал, что после прохода понял, что противник не его уровня. По словам чеченского бойца, экс-чемпиона лиги АСА Абубакара Магаева, с которым они боролись вполсилы, повалить в десять раз сложнее, чем Уиттакера.  Чимаев удивился, что в Австралии существует борьба, как вид спорта. Он добавил, что незнание Уиттакером одного из самых титулованных бойцов в истории Бувайсара Сайтиева — показатель того, что у австралийцев нет борьбы, она там не популярна, потому что таких легендарных людей надо знать. А чеченцев и дагестанцев учить борьбе не надо, это — «их тема», заключил Чимаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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