«Я не думал ломать ему челюсть»: Чимаев рассказал, как одержал победу на UFC

Чеченский боец Хамзат Чимаев победил чемпиона Австралии по борьбе Роберта Уиттакера, сломав ему челюсть. Как рассказал сам боец, во время боя он понял, что противник не его уровня.
«Конечно, я не думал ломать ему челюсть. Это очень быстро случилось. У него что-то кликнуло там, в челюсти. Я даже не понял, думал, я ему шею беру, а оказывается, у ему челюсть взял», — рассказал Хамзат Чимаев, его слова передает Sports24. Чеченский боец отметил, что куража у него перед боем не было — его тело делало то, что умеет.
Он рассказал, что после прохода понял, что противник не его уровня. По словам чеченского бойца, экс-чемпиона лиги АСА Абубакара Магаева, с которым они боролись вполсилы, повалить в десять раз сложнее, чем Уиттакера.
Чимаев удивился, что в Австралии существует борьба, как вид спорта. Он добавил, что незнание Уиттакером одного из самых титулованных бойцов в истории Бувайсара Сайтиева — показатель того, что у австралийцев нет борьбы, она там не популярна, потому что таких легендарных людей надо знать. А чеченцев и дагестанцев учить борьбе не надо, это — «их тема», заключил Чимаев.
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