Девочка на свои деньги купила пончо от дронов и конфеты и вместе с мамой привезла их на пост российских военных. Она передала привет бойцам ВС РФ на видео.
«На один из наших постов приезжала девочка с мамой, и мы были поражены ее невероятным духом. Она на свои средства купила пончо от дронов и конфеты, чтобы поддержать военных», — написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем telegram-канале. В ответ российские военные подарили ей шевроны и сухпаек.
Алаудинов также опубликовал видео, которое девочка записала позднее и в котором передала привет бойцам ВС РФ. Он поблагодарил ее за то, что она вдохновляет военных и напоминает им о важности поддержки друг друга.
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