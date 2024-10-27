Девочка на карманные деньги купила пончо от дронов и конфеты для бойцов ВС РФ. Видео

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Девочка записала видео и передала привет бойцам ВС РФ
Девочка записала видео и передала привет бойцам ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девочка на свои деньги купила пончо от дронов и конфеты и вместе с мамой привезла их на пост российских военных. Она передала привет бойцам ВС РФ на видео.

«На один из наших постов приезжала девочка с мамой, и мы были поражены ее невероятным духом. Она на свои средства купила пончо от дронов и конфеты, чтобы поддержать военных», — написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем telegram-канале. В ответ российские военные подарили ей шевроны и сухпаек. 

Алаудинов также опубликовал видео, которое девочка записала позднее и в котором передала привет бойцам ВС РФ. Он поблагодарил ее за то, что она вдохновляет военных и напоминает им о важности поддержки друг друга.

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Девочка на свои деньги купила пончо от дронов и конфеты и вместе с мамой привезла их на пост российских военных. Она передала привет бойцам ВС РФ на видео. «На один из наших постов приезжала девочка с мамой, и мы были поражены ее невероятным духом. Она на свои средства купила пончо от дронов и конфеты, чтобы поддержать военных», — написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем telegram-канале. В ответ российские военные подарили ей шевроны и сухпаек.  Алаудинов также опубликовал видео, которое девочка записала позднее и в котором передала привет бойцам ВС РФ. Он поблагодарил ее за то, что она вдохновляет военных и напоминает им о важности поддержки друг друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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